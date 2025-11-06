ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «Δικέφαλου του Βορρά»

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (22:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη βασική σύνθεση συγκριτικά με το παιχνίδι των Σερρών, με τον Tσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην ενδεκάδα υπάρχει και ιταλικό δίδυμο με τους Βολιάκο και Μπιάνκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Λόβρεν, Τσάλοβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Σάστρε, Οζντόεβ, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μύθου.