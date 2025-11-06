Βελόπουλος: Ψήγματα παροχών υπέρ των φτωχών στο φορολογικό νομοσχέδιο

Επίθεση στην κυβέρνηση ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «περιέχει ψήγματα παροχών υπέρ των φτωχών και πλούσιες παροχές υπέρ των πλουσίων φίλων της», εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σ/ν Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου λέγοντας:

«ΑΡΘΡΟ 3: Δεν προβλέπει καμία ελάφρυνση για πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και δεν έχει καμία μέριμνα για τους μικρομεσαίους.

ΑΡΘΡΟ 4: αναφορικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ναι αυτές παρέχουν ευκολία στον χρήστη και βοηθούν στην πάταξη του μαύρου χρήματος, αλλά ταυτόχρονα προωθούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών, αφού η ΑΑΔΕ γνωρίζει τα πάντα για τις αγορές, προτιμήσεις κλπ των φορολογουμένων. Επίσης είναι μέσον εκροής συναλλάγματος, αφού βοηθούν στις παραγγελίες απ’ ευθείας από το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 7: Μιλάει για μείωση 50% της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης για ιστιοφόρα σκάφη. Και ρωτάμε: Γιατί τέτοια μείωση; Ποιος θα εξυπηρετηθεί; Ο πλούσιος. Αυτός σας ενδιαφέρει; Ο πλούσιος; Όχι ο φτωχός; Όλα για την πλουτοκρατία;

ΑΡΘΡΟ 11: Προβλέπει 30% μείωση στον ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου Αιγαίου και Έβρο. Πρόκειται για κουτσουρεμένο μέτρο, δεν αφορά τα καύσιμα ή τα μεταφορικά μέσα, που ο κόσμος ματώνει οικονομικά. Εμείς λέμε: Μειωμένος ΦΠΑ παντού.

ΑΡΘΡΟ 21: Για τον βασικό μισθό των ενστόλων. Πάλι κλίμακες, πάλι διαχωρισμοί. Εμείς λέμε: Κατώτατο καθαρό ποσό για όλους τους ένστολους 2.000 ευρώ τουλάχιστον».

Ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι «η ΝΔ έχει χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση», επισημαίνοντας ότι «ο πρωθυπουργός, που αναβάλλει την επίσκεψή του στον Έβρο με αστείες δικαιολογίες περί της υγείας του, ενώ ο ίδιος πριν λίγες μέρες και ενώ είχε κορονοϊό περιφερόταν στην Βόρεια Ελλάδα, το κάνει επειδή φοβάται το λαό. Και κυβέρνηση που φοβάται τον λαό δεν έχει νομιμοποίηση».

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Έλαβα επιστολή στελέχους των ΕΛΤΑ και έπαθα σοκ. Λέει ότι τα ΕΛΤΑ δεν χρειάζονται κλείσιμο αλλά παρέμβαση εισαγγελέα. Τι λέει η επιστολή; Εγώ θα τα θέσω ως ερωτήματα που χρήζουν εισαγγελέα, αν υπάρχει… Επί 15 χρόνια διευθυντές παρέκαμπταν το ΑΣΕΠ και προσλάμβαναν υπαλλήλους μέσω εταιρίας ενοικίασης προσωπικού; Τα ΕΛΤΑ πλήρωναν στην εταιρεία για κάθε εργαζόμενο 1.600 ευρώ / μήνα, ενώ η εταιρεία πλήρωνε κάθε υπάλληλο με 700 ευρώ / μήνα; 900 ευρώ πού πήγαιναν; Πίσω από την εν λόγω εταιρεία είναι δυο διευθυντές των ΕΛΤΑ;». Και προσέθεσε: «Το 2019 τα ΕΛΤΑ έλαβαν 250 εκατ. ευρώ, για εθελούσια έξοδο υπαλλήλων και αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ήταν η εθελουσία φωτογραφική; Διευθυντές και συνδικαλιστές που θα έβγαιναν ούτως ή άλλως σε σύνταξη σε 10 μήνες, με αποζημίωση 15.000 ευρώ, έλαβαν 95.000 ευρώ εφ’ άπαξ; Τα 120 εκατ. που περίσσεψαν από την εθελουσία έκαναν φτερά;;».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «απόδειξη της κακής πολιτικής σας στα ΕΛΤΑ είναι η σύμβαση 6786/2022 που υπέγραψαν τα ΕΛΤΑ τον Μάϊο του 2022 με γνωστή συμβουλευτική εταιρεία έναντι ποσού 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη στον «επιχειρησιακό μετασχηματισμό» του ομίλου ΕΛΤΑ όπως έχει βαφτίσει η διοίκηση το λουκέτο στα καταστήματα».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο όπως είπε «τελειώνει τους Έλληνες. Και φταίτε εσείς γι’ αυτό, γιατί θέλετε να έχετε εισπράξεις από τους φόρους». Ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι «σε τρεις μήνες το ρεύμα αυξήθηκε κατά 52%. Το πρόβλημα το ξεκίνησε ο Τσίπρας με το χρηματιστήριο ενέργειας και το εφαρμόζει η ΝΔ, η οποία ισχυρίστηκε ότι θα έχουμε φθηνότερες τιμές».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν αγγίζει τα υπερκέρδη στις τράπεζες, την ενέργεια, διότι είναι με την πλουτοκρατία» και ανέπτυξε τις προτάσεις του κόμματος του: «Κατάργηση των τεκμηρίων και του τέλους επιτηδεύματος. Επαναφορά του αφορολόγητου για επαγγελματίες με προϋπόθεση τις επενδύσεις και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Εξορθολογισμός των έμμεσων φόρων, χτύπημα των τριγωνικών συναλλαγών, ώστε οι μειώσεις ΦΠΑ να φτάνουν στον καταναλωτή» και «κατάργηση των προμηθειών των τραπεζών για POS και IRIS, που σήμερα υπολογίζονται ακόμη και πάνω στους φόρους που εισπράττει το κράτος».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι με κυβέρνηση την Ελληνική Λύση «θα υπάρχουν: Δεκαπέντε υπουργεία, τέρμα οι φορείς και οι οργανισμοί, μία κρατική αγροτική επενδυτική τράπεζα, μία κρατική εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, κρατική ΕΥΔΑΠ, γιατί το νερό είναι αγαθό, ακτινολογικά κέντρα για ακτινοθεραπείες, δωρεάν υγεία, που σήμερα για να κλείσεις ραντεβού με γιατρό πρέπει να πληρώσεις».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Εμείς μεταξύ άλλων θα κάνουμε και τα αυτονόητα: Πάγωμα στις αυξήσεις των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία για τους φτωχούς, αυξήσεις μισθών, δημιουργία δημοτικών παντοπωλείων, δημιουργία παιδικών σταθμών, δωρεάν υγεία και παιδεία και φορολόγηση της πλουτοκρατίας. Όσο για τα λεφτά; Θα βρεθούν από την φορολόγηση των τραπεζών που δεν κάνετε εσείς. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν εξαρτόμαστε από ολιγάρχες και καναλάρχες».

Τέλος, για το «μακελειό στα Βορίζεια Ηρακλείου» με απολογισμό δύο νεκρούς, ο κ. Βελόπουλος επανέλαβε ότι «υπάρχει λύση και είναι πολιτική… Το σωστό είναι να μαζευτούν όλοι οι βουλευτές της Κρήτης, ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων και σε μια κοινή συνέντευξη τύπου να πουν όλοι τις προτάσεις τους γραπτώς. Το θέμα αφορά την περιοχή τους. Έχουμε εδώ μέσα 2 αρχηγούς κομμάτων από την Κρήτη, που δεν μιλούν για το θέμα καθόλου. Γιατί; Κύριοι, η σιωπή είναι συνενοχή. Η λύση είναι αυτή που λέμε: Να είναι νόμιμο το όπλο στο σπίτι καθενός για να ξέρουμε σε ποιόν ανήκει».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, εκτίμησε ότι «έρχονται εκλογές», κάλεσε τους Έλληνες να μην απέχουν και να στηρίξουν το κόμμα του.