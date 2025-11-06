Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη σχετικά με την οπλοκατοχή

Τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την οπλοκατοχή με αφορμή την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «καθολική ασέβεια στους θεσμούς της χώρας» και λέγοντας ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα».

«Η περιφρόνηση δεν είναι μόνο στους θεσμούς αλλά και στην κοινή λογική», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και καταφέρθηκε εναντίον του υπουργού Υγείας, με αφορμή δηλώσεις του για το φονικό στην Κρήτη.

«Η Κρήτη συγκλονίζει από ένα έγκλημα. Τι έπρεπε να κάνει ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα; Να πάρει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια, να μειώσει την οπλοκατοχή. Αντί για αυτές τις πρωτοβουλίες ακούσαμε τον λαλίστατο κ. Γεωργιάδη να μας παρουσιάζει ως παράδειγμα οπλοκατοχής τις ΗΠΑ που έχουν συγκλονιστεί από εκατοντάδες εγκλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, στην καθημερινή ζωή», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή στη χώρα μας στα πρότυπα των ΗΠΑ, επισημαίνει:

«”Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους”, επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή.

Την ώρα που ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

Συνεχίζοντας, το ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο» και καταλήγει με την επισήμανση: «Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι «υπερέβη ξανά τα εσκαμμένα ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Αυτή τη φορά έσπευσε, από τηλεοράσεως, να συμφωνήσει με την τοποθέτηση του ανοιχτά ακροδεξιού Κυριάκου Βελόπουλου και να διακηρύξει ότι “του αρέσει η ιδέα της οπλοκατοχής”. Και βγαίνει και το λέει αυτή τη χρονική στιγμή, που όλη η Ελλάδα παρακολουθεί άφωνη όσα συμβαίνουν στα Βορίζια της Κρήτης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσπέρασε ακόμα και την εύλογη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι, όπως βλέπουμε στις ΗΠΑ, η οπλοκατοχή φέρνει και τραγωδίες όπως τις μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, λέγοντας πως “δεν υπάρχουν μόνο θετικά” (!) σε κάποια μέτρα» αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό, αλλά και από τον λαλίστατο κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κ. Σδούκου να μας πουν τι πιστεύουν για τις απόψεις του υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ. Αν δεν τις καταδικάσουν ρητά και κατηγορηματικά, σημαίνει ότι συμφωνούν με τον γραφικό Άδωνι που φιλοδοξεί, όπως φαίνεται, να γίνει ένας “μικρός Τραμπ”».

Βελόπουλος: Να είναι νόμιμο το όπλο στο σπίτι καθενός για να ξέρουμε σε ποιον ανήκει

Στο θέμα της οπλοκατοχής, με αφορμή και το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την ομιλία του στη Βουλή

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι «υπάρχει λύση και είναι πολιτική… Το σωστό είναι να μαζευτούν όλοι οι βουλευτές της Κρήτης, ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων και σε μια κοινή συνέντευξη τύπου να πουν όλοι τις προτάσεις τους γραπτώς. Το θέμα αφορά την περιοχή τους. Έχουμε εδώ μέσα 2 αρχηγούς κομμάτων από την Κρήτη, που δεν μιλούν για το θέμα καθόλου. Γιατί; Κύριοι, η σιωπή είναι συνενοχή».

«Η λύση είναι αυτή που λέμε: Να είναι νόμιμο το όπλο στο σπίτι καθενός για να ξέρουμε σε ποιόν ανήκει», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ερωτηθείς αν τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής με την προϋπόθεση να είναι νόμιμη όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, είπε μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open: «ναι μάλλον έχω την ίδια θέση και εγώ. (…) Εγώ στο θέμα της οπλοκατοχής επειδή έβλεπα τους “Αρβύλα” χθες και ρωτούσαν και επειδή έτσι με προτιμούν σε αυτή την εκπομπή του ΑΝΤ1 και τους ευχαριστώ, εμένα μ’ αρέσει το αμερικανικό μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν την έχω αλλάξει». Διευκρίνισε ότι είναι υπέρ μόνο της νόμιμης οπλοκατοχής. «Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Μ’ αρέσει. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Αυτό πιστεύω αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι παράνομα τα όπλα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο θέμα και στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, σχολιάζοντας: «Αν αυτό που με ρωτάτε είναι πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα κάποιος να παίρνει νόμιμη οπλοφορία, όχι εγώ θέλω να την έχει αυτή τη δυνατότητα. Νόμιμη οπλοκατοχή τι σημαίνει; Ότι ξέρεις ποιος το έχει, ξέρεις τι όπλο είναι, αν πυροβολήσει αυτό το όπλο μπορείς να το βρεις και να φτάσεις στον ιδιοκτήτη του οπότε δεν μπορεί να γίνει εγκληματική ενέργεια με αυτό το όπλο χωρίς να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος. Νόμιμη οπλοκατοχή σημαίνει τάξη. Αν απαγορεύσεις την νόμιμη οπλοκατοχή τι θα γίνει; Θα έχεις μόνο παράνομη οπλοκατοχή. Η παράνομη οπλοκατοχή οδηγεί στο έγκλημα». «Εγώ είμαι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου. Ποτέ δεν άλλαξα άποψη στη ζωή μου», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.