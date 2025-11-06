Πανικός στον Λευκό Οίκο: Άνδρας κατέρρευσε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας που στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στο Οβάλ Γραφείο κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να διακόψουν τη μετάδοση του βίντεο, καθώς έσπευσαν να βοηθήσουν τον άνδρα.

«Είσαι καλά; Γκόρντον, είσαι καλά;» ρώτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς, όταν ο άνδρας άρχισε να τρικλίζει.

«Έξω οι δημοσιογράφοι!» φώναξαν οι αξιωματούχοι, καθώς ο Τραμπ σηκώθηκε από τη θέση του στο γραφείο Resolute και ο Δρ Μεχμέτ Οζ έσπευσε να προσφέρει βοήθεια. Ο διευθυντής της Novo Nordisk κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν καλά.

Πολλές ειδησεογραφικές αναφορές ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον Γκόρντον Φίντλεϊ, στέλεχος της Novo Nordisk, η οποία παράγει τα φάρμακα Ozempic, Rybelsus και Wegovy.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιο ιατρικό πρόβλημα προκάλεσε την κατάρρευση του Φίντλεϊ, αν και δεν είναι ασυνήθιστο να λιποθυμούν συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο διευθυντής φαρμακευτικής εταιρείας ήταν «εντάξει» μετά τη λιποθυμία του πίσω από τον Πρόεδρο Τραμπ την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο.

«Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Οβάλ Γραφείου για τις χώρες με καθεστώς πλέον ευνοούμενου κράτους, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε», δήλωσε η Λίβιτ και πρόσθεσε: «Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου έδρασε αμέσως και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί».