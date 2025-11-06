Πανικός στον Λευκό Οίκο: Άνδρας κατέρρευσε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πανικός στον Λευκό Οίκο: Άνδρας κατέρρευσε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας που στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας στο Οβάλ Γραφείο κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να διακόψουν τη μετάδοση του βίντεο, καθώς έσπευσαν να βοηθήσουν τον άνδρα.

«Είσαι καλά; Γκόρντον, είσαι καλά;» ρώτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς, όταν ο άνδρας άρχισε να τρικλίζει.

«Έξω οι δημοσιογράφοι!» φώναξαν οι αξιωματούχοι, καθώς ο Τραμπ σηκώθηκε από τη θέση του στο γραφείο Resolute και ο Δρ Μεχμέτ Οζ έσπευσε να προσφέρει βοήθεια. Ο διευθυντής της Novo Nordisk κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν καλά.

Πολλές ειδησεογραφικές αναφορές ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον Γκόρντον Φίντλεϊ, στέλεχος της Novo Nordisk, η οποία παράγει τα φάρμακα Ozempic, Rybelsus και Wegovy.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιο ιατρικό πρόβλημα προκάλεσε την κατάρρευση του Φίντλεϊ, αν και δεν είναι ασυνήθιστο να λιποθυμούν συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο διευθυντής φαρμακευτικής εταιρείας ήταν «εντάξει» μετά τη λιποθυμία του πίσω από τον Πρόεδρο Τραμπ την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο.

«Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Οβάλ Γραφείου για τις χώρες με καθεστώς πλέον ευνοούμενου κράτους, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε», δήλωσε η Λίβιτ και πρόσθεσε: «Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου έδρασε αμέσως και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τα οφέλη για νέους και ζευγάρια με παιδιά

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για το 2025.

Ένας Αυστραλός έχει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο – Χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να το διαβάσει

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 λάθη στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:36 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Υπουργική Σύνοδος 3+1 για την Ενέργεια: Κοινή δέσμευση ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Κοινή δήλωση με την οποία σημειώνουν την δέσμευσή τους για την ενεργειακή ασφάλεια και την στα...
20:23 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Φρικτή κακοποίηση γυναίκας – Την είχαν επί μήνες δεμένη και ημίγυμνη σε αυλή, την άφηναν νηστική και την πυροβολούσαν

Τα φριχτά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν μια γυναίκα 5 άτομα, αποκαλύφθηκαν στο Τέξας, όταν η...
20:05 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Άντριου: Κλήθηκε στο Κογκρέσο για να δώσει εξηγήσεις γύρω από την σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο έκπτωτος πρίγκιπας, Άντριου Μάουντμπαντεν – Ουίνδσορ, κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον το...
19:35 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κρις Ράιτ: «Η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος μας στον τομέα της ενέργειας» – Όσα δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ευημερία στην πατρίδα και ειρήνη στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει εμπόριο....
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς