Μαρινάκης για το ξήλωμα πινακίδων από σχολεία στην Πάτρα: «Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας;» – Τι απαντά ο Πελετίδης

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Κώστα Πελετίδη και του Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή την αφαίρεση των πινακίδων των τραπεζών-χορηγών από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην Πάτρα. Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Πάτρας.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κώστας Πελετίδης, υπερασπίστηκε την κίνηση αυτή λέγοντας, μεταξύ άλλων, σήμερα στο ΕΡΤnews ότι «είναι πρόκληση να μπαίνουν στα σχολεία πινακίδες τραπεζών που έχουν “καταστρέψει τη χώρα” και να καλούνται τα παιδιά να τους δοξάζουν».

Μαρινάκης: Όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία

Στην ενέργεια του δήμου Πατρέων, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υπερασπίστηκε την πολιτική αναβάθμισης των δημόσιων σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου».

«Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στα social media και τόνισε ότι το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, συν τα 250 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αποτέλεσμα την αναβάθμιση επιπλέον 2500 σχολείων ανά τη χώρα, μετά την αναβάθμιση των 431 σχολείων.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει τα εξής:

«Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας; Ακούστε τι έγινε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα. Πήγε ο δήμαρχος της πόλης να κατεβάσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι «κακές τράπεζες» έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων.

Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο.

Αλλά, ας «εκμεταλλευτούμε» άλλη μία παράλογη εικόνα την οποία είδαμε από έναν δήμαρχο, λόγω των ιδεοληψιών εκείνου και του χώρου του, για να δούμε λίγο την ουσία.

Τι είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»; Με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας.

Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης.

Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».

Τι απαντά η Δημοτική Αρχή Πάτρας

«Αντί η κυβέρνηση να επιτίθεται στον δήμαρχο Πάτρας γιατί υλοποίησε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων τραπεζικών ομίλων από τις πόρτες των μόλις 8 σχολικών συγκροτημάτων, σε σύνολο 164, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, ας δώσει την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται ο δήμος ώστε όλα τα παιδιά της πόλης να φοιτούν σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια», τονίζει η Δημοτική Αρχή Πάτρας σε σχετικό σχόλιο.

«Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος θα συνεχίσουν να πορεύονται, όπως όλο αυτόν τον καιρό, με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών και του λαού της πόλης, που δεν χρειάζεται να “χειροκροτούν” κανέναν, γι’ αυτά που τους ανήκουν», τονίζεται στην ανακοίνωση όπου προστίθεται: «Με την ευκαιρία ας μας ενημερώσουν ποιος από την κυβέρνηση θα παραλάβει τον φάκελο με τα στοιχεία για τις κακοτεχνίες στα κατά τα άλλα ανακαινισμένα σχολεία. Κατανοούμε την εμμονή της κυβέρνησης με την Δημοτική Αρχή της Πάτρας που εκφράζεται με διάφορες αφορμές. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε και να αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική ανταποκρινόμενοι στα συμφέροντα του λαού της Πάτρας».