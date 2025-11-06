Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην δίκη των δύο ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για παράβαση καθήκοντος

Παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατά των δύο ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης , η δίκη των οποίων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με πλημμελή έλεγχο που διενέργησαν για τις ευθύνες αρμοδίων σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, έχει προσδιοριστεί για αύριο, προτίθεται να δηλώσουν 31 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε γραπτή δήλωση που εξέδωσαν, ενόψει της δίκης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου των δύο ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, οι 31 υπογράφοντες , συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, αναφέρουν ότι «οι σκόπιμες εγκληματικές Ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας» .

Στην δήλωση αναφέρονται τα εξής:

«Από το 2018 ξεκίνησε από το τότε Σ.Ε.Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η διερεύνηση, στα πλαίσια δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για απιστία επίορκων δημοσίων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση της σύμβασης 717/2014 «Ανάταξη και Αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας». Η έρευνα αρχικά ανατέθηκε στην Επιθεωρήτρια Μαγδαληνή Γεροντίδου, από την οποία όμως, στη συνέχεια, σκοπίμως (;) αφαιρέθηκε και ανατέθηκε τον Μάιο του 2021 στους Ελεγκτές Χρήστο Σπηλιωτόπουλο και Δημήτριο Τραπεζιώτη. Οι ανωτέρω ελεγκτές, παρά τη διαπίστωση σωρείας αντισυμβατικών και παράνομων πράξεων, κατέληξαν με το πόρισμα τους, αυθαίρετα και αντιφατικά, στην ανεπίτρεπτη και παράνομη

αξιολογική κρίση ότι δεν πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των ανωτέρω επίορκων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ. Αποτέλεσμα του πορίσματός τους ήταν η υπόθεση να τεθεί αρχικά στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Η παράνομη συμπεριφορά των δύο ελεγκτών συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση της υλοποίηση της σύμβασης 717/2014, με τελικό αποτέλεσμα την εγκληματική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη και το θάνατο 57 ανθρώπων, γεγονότα που δεν θα είχαν επέλθει εάν οι ανωτέρω δύο ελεγκτές είχαν αναδείξει εγκαίρως, ως όφειλαν,την παράνομη συμπεριφορά των αρμόδιων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ.

Παρ’ όλα αυτά την Παρασκευή 7.11.25 οι ανωτέρω δύο ελεγκτές δικάζονται, μετά από αναβολή, όχι για κακούργημα, αλλά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, δικαιώνοντας έτσι και την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αδειλίνη, η οποία, όταν στις 12-12-2023 της θέσαμε το θέμα της σχέσης της σύμβασης 717 με το έγκλημα των Τεμπών, δεν δίστασε να μας αντικρούσει με το αποπροσανατολιστικό κυβερνητικό αφήγημα «τι σχέση μπορεί να έχει η σύμβαση 717 με τη θανατηφόρα σύγκρουση»!

Εν όψει των ανωτέρω θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο ελεγκτών, ώστε να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές στην πραγματικότητα ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι σκόπιμες εγκληματικές ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας».