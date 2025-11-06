Ύπνος και ενέργεια: Η καθημερινή συνήθεια που σας εξαντλεί χωρίς να το καταλαβαίνετε, σύμφωνα με γιατρούς

Αν πιάνετε τον εαυτό σας να χασμουριέται στο γραφείο το μεσημέρι ή να πατάτε «αναβολή» στο ξυπνητήρι ξανά και ξανά, ίσως αναρωτιέστε πώς μπορείτε να αυξήσετε τα επίπεδα ενέργειάς σας. Οι γιατροί τονίζουν πως το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στο τι τρώτε ή πίνετε, αλλά κυρίως σε συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες που απορροφούν την ενέργειά σας χωρίς να το καταλαβαίνετε.

Η χειρότερη συνήθεια για τα επίπεδα ενέργειάς σας, σύμφωνα με γιατρούς

Εάν θέλετε να αυξήσετε τα επίπεδα ενέργειάς σας, οι ειδικοί συμφωνούν πως υπάρχει μία φαινομενικά αθώα συνήθεια, πριν τον ύπνο, που πρέπει να σταματήσετε άμεσα.

Πιο συγκεκριμένα, η πιο επιβαρυντική συνήθεια για την ενέργειά είναι το να τρώτε το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας αργά το βράδυ, σύμφωνα με τη γιατρό Mary Valvano από το BetterNowMD.

«Η γνωστή ρήση “φάε πρωινό σαν βασιλιάς, μεσημεριανό σαν πρίγκιπας και δείπνο σαν φτωχός” βασίζεται στη βιολογία. Τα κύτταρά μας μεταβολίζουν διαφορετικά το φαγητό ανάλογα με την ώρα της ημέρας», εξηγεί η ειδικός.

Ένα μεγάλο βραδινό γεύμα, ειδικά πολύ αργά, διαταράσσει τα επίπεδα σακχάρου και επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να αντλήσει ενέργεια από τα γεύματα της επόμενης ημέρας. Αντίθετα, τρώγοντας περισσότερο το πρωί και λιγότερο το βράδυ, θα διαπιστώσετε ότι έχετε περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα και καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Η Valvano εξηγεί επίσης ότι τα πλούσια βραδινά γεύματα μπερδεύουν το κιρκάδιο ρυθμό του σώματος, προκαλώντας διαταραχές ύπνου. Όταν ο ύπνος δεν είναι ποιοτικός, η ενέργεια μειώνεται δραματικά.

Η γιατρός Ruvini Wijetilaka προσθέτει ότι η έλλειψη ύπνου είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους που αισθανόμαστε εξάντληση.

Άλλες συνήθειες που μειώνουν την ενέργεια

Εκτός από το βαρύ βραδινό γεύμα, υπάρχουν και άλλες συνήθειες που «κλέβουν» την ενέργειά σας:

Ενεργειακά ποτά : Οι ειδικοί τονίζουν ότι προκαλούν περισσότερη κόπωση μακροπρόθεσμα και μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιά και τον εγκέφαλο.

: Οι ειδικοί τονίζουν ότι προκαλούν περισσότερη κόπωση μακροπρόθεσμα και μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιά και τον εγκέφαλο. Υπερβολική καφεΐνη : Αντί για πολλούς καφέδες, προτιμήστε πράσινο ή ζυμωμένο τσάι, που ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, δηλαδή των «κινητήρων» παραγωγής ενέργειας του σώματος.

: Αντί για πολλούς καφέδες, προτιμήστε πράσινο ή ζυμωμένο τσάι, που ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, δηλαδή των «κινητήρων» παραγωγής ενέργειας του σώματος. Καθιστικός τρόπος ζωής και κακή διατροφή: Η έλλειψη άσκησης και η κατανάλωση ζάχαρης ή επεξεργασμένων τροφών οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα ενέργειας και κόπωση.

Η γιατρός Danielle Kelvas συστήνει τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας άσκησης την ημέρα, όπως περπάτημα, ποδήλατο ή κολύμπι και διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και άπαχη πρωτεΐνη.

Τέλος, το χρόνιο στρες αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «ενεργειακούς εχθρούς». Η εξάσκηση τεχνικών όπως γιόγκα, διαλογισμός και βαθιές αναπνοές βοηθούν στη μείωση της έντασης και στη φυσική αναζωογόνηση του οργανισμού.

Πότε να μιλήσετε με γιατρό

Λίγη κόπωση πού και πού είναι φυσιολογική, αλλά αν η κούραση επιμένει για περισσότερο από 1-2 εβδομάδες, καλό είναι να συμβουλευτείτε γιατρό, ειδικά αν συνοδεύεται από πυρετό, απώλεια όρεξης ή δύσπνοια.

Η επίμονη κόπωση μπορεί να συνδέεται με ορμονικές διαταραχές, προβλήματα θυρεοειδούς ή διαταραχές ύπνου. Ο γιατρός μπορεί να σας καθοδηγήσει για τις απαραίτητες εξετάσεις και τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε στον τρόπο ζωής σας.