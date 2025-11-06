Δροσιά: Άγριος καβγάς μεταξύ αγριογούρουνων για τα… σκουπίδια – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι βόλτες από αγριογούρουνα στην Δροσιά Αττικής.

Οι κάτοικοι της περιοχής έρχονται καθημερινά «αντιμέτωποι» με αγέλες από αγριογούρουνα που κάνουν βόλτες δίπλα από τα σπίτια, ψάχνοντας για φαγητό, συνήθως στα σκουπίδια. Ωστόσο, κάποιες φορές η τροφή δεν αρκεί, με αποτέλεσμα τα τετράποδα να μαλώνουν μεταξύ τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, μια αγέλη είχε βγει το απόγευμα της Πέμπτης για αναζήτηση τροφής. Όταν τα αγριογούρουνα βρήκαν κάποια σκουπίδια ξέσπασε καβγάς με ένα από τα πιο μεγαλόσωμα ζώα να διώχνει τα πιο μικρά προκειμένου να φάει αυτό.

Δείτε το βίντεο: