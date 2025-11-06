«Βούλιαξε» η Κρήτη: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις – Κατολισθήσεις στο ΒΟΑΚ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα τις τελευταίες ώρες στις μετακινήσεις σε περιοχές του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια. Παράλληλα, μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφηκαν στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Συγκεκριμένα, μεγάλος όγκος νερού φαίνεται ότι έχει πέσει σε περιοχές όπως η Φοινικιά και οι Μαλάδες του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στη μετακίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών, αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, μικρής έκτασης κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του δρόμου από Μπαλί προς Φόδελε. «Τα μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης όπως και των Δήμων βρίσκονται ήδη επί ποδός για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, όπου αυτά υπάρχουν. Μέχρι στιγμής ωστόσο πέρα από αυτά τα μικρής έκτασης προβλήματα, δεν έχουν υπάρξει καταγραφές πλημμυρισμένων οικιών ή οτιδήποτε άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

«Άνοιξαν» οι ουρανοί στα Χανιά

Τα Χανιά πλήττονται από την κακοκαιρία με τους δρόμους να έχουν πλημμυρίσει λόγω της νεροποντής που σημειώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης 6/11, στη Νέα Χώρα. Η νεροποντή έχει μετατρέψει σε ποτάμια τους δρόμους σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ακόμα και η Εθνική οδός έχει μετατραπεί σε ποτάμι, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews. Οι κάτοικοι έχουν πια αγανακτήσει, ζητώντας λύσεις.

Το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες περιοχές, όπως ο Κλαδισσός και οι Άγιοι Απόστολοι.