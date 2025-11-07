ΗΠΑ: Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισεκ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ

Οι μέτοχοι του ομίλου Tesla, στη γενική συνέλευσή τους χθες Πέμπτη στο Όστιν (Τέξας), όπου βρίσκεται η έδρα της βιομηχανίας που πρωτοπόρησε στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενέκριναν κατά 75% και πλέον απόφαση για νέο σχέδιο αμοιβής του επικεφαλής της Έλον Μασκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Το δεκαετές «pay package» του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αναλύεται σε δώδεκα δόσεις, ανάλογα με την εκπλήρωση στόχων και τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου και προβλέπει πως θα λάβει από 878 δισεκατομμύρια ως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, καθώς θα υλοποιεί το όραμά του η εταιρεία να ακμάσει στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Ανάμεσα στους στόχους είναι οι παραδόσεις 20 εκατ. οχημάτων σε πελάτες, η λειτουργία 1 εκατ. ρομποτικών ταξί, η πώληση 1 εκατ. ρομπότ και η εξασφάλιση καθαρών κερδών 400 δισεκ. δολαρίων. Για να λάβει το προβλεπόμενο ποσό η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα πρέπει να αυξηθεί από το 1,5 τρισεκ. σήμερα σε 2 τρισεκ. ως 8,5 τρισεκ. δολάρια.