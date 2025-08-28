Τροχαίο στην Πιερία: Χειρουργείται αυτή την ώρα το 11χρονο κοριτσάκι

Αυτή την ώρα χειρουργείται το 11χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη στην Πιερία, την Τετάρτη (27/8) με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 9χρονη αδελφή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη ενώ η επέμβαση γίνεται στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου η ίδια μαζί με τη μητέρα και την άτυχη αδελφή της διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ.

Σφοδρή σύγκρουση

Όπως έγραψε νωρίτερα ο enikos.gr, η μητέρα των δύο παιδιών που οδηγούσε –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά. Επίσης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.