Σοκ στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία στην Πιερία με μία 9χρονη να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, η μητέρα της 9χρονης –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα δύο της παιδιά, κορίτσια ηλικίας 9 και 11 ετών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά. Επίσης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.