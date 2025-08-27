Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με άλμα στα 6 μέτρα στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση στο Diamond League, κατακτώντας τη 2η θέση στον τελικό της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πέρασε τα 6 μέτρα και βρέθηκε πίσω μόνο από τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος πήδηξε το ίδιο ύψος αλλά τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια, σε αντίθεση με τον Καραλή που χρειάστηκε την τρίτη.

Η εμφάνιση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η 12η φορά που ο Έλληνας αθλητής ξεπέρασε το φράγμα των 6 μέτρων, δείχνοντας τη σταθερότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.

Στον αγώνα, ο Καραλής ξεκίνησε αφήνοντας τα 5.50 μέτρα και απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια στα 5.65 μέτρα. Στη δεύτερη τα κατάφερε και προχώρησε, παρακάμπτοντας τα 5.80 μέτρα. Από εκείνο το σημείο και μετά στον τελικό έμειναν τρεις αθλητές: ο Σαμ Κέντρικς, ο Καραλής και ο Ντουπλάντις. Ο Έλληνας πέρασε με την πρώτη τα 5.90 μέτρα, όπως και ο Σουηδός αντίπαλός του.

Στα 6 μέτρα, ο Καραλής απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια, σε αντίθεση με τον Ντουπλάντις που το πέρασε με ευκολία. Στη συνέχεια, ο Έλληνας αθλητής βρήκε τον ρυθμό του και με την τρίτη προσπάθεια σημείωσε το εντυπωσιακό άλμα, διασφαλίζοντας για ακόμη μία φορά την παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Αμφότεροι δοκίμασαν στα 6.10 μέτρα, όμως είχαν τρεις άκυρες προσπάθειες. Έτσι, ο Ντουπλάντις πήρε την πρώτη θέση και το «διαμάντι» της φετινής σειράς, ενώ ο Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση, προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη διάκριση στο ενεργητικό του.