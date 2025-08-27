Μάσιμο Μοράτι: Στην εντατική ο εμβληματικός πρόεδρος της Ίντερ λόγω πνευμονίας

Ο Μάσιμο Μοράτι, εμβληματικός πρόεδρος της Ίντερ, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ινστιτούτο Humanitas στο Ροτσάνο, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο 80χρονος Ιταλός παρουσίασε πνευμονία, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να προχωρήσουν σε διασωλήνωση, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γιατροί τονίζουν ότι η υγεία του δεν εμπνέει ανησυχία και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.