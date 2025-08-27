Νέα Δημοκρατία: Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό – «Σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής της παράταξης»

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση της αποχαιρετά «με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη» τον πρώην βουλευτή του κόμματος Κώστα Πυλαρινό και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους συγγενείς του.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Πυλαρινός

Η ΝΔ χαρακτηρίζει τον εκλιπόντα «σπουδαίο πατριώτη και μεγάλο αγωνιστή της παράταξης».

«Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του» σημειώνει.

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν σπουδαίο πατριώτη, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1934, με καταγωγή από τα Επτάνησα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Προεδρίας στην Κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και ήταν ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της ΕΡΕ Εξωτερικού.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-1976) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-1980), την περίοδο των μεγάλων σεισμών, και κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε επίσης ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992).

Πέραν της διαχρονικής μεγάλης προσφοράς του στη Νέα Δημοκρατία, επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπηρέτησε το κόμμα που τόσο αγάπησε από την θέση του Γενικού Διευθυντή (1992-1993).

Στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Ήταν επίσης σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008).

Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας.»

Κωστής Χατζηδάκης: «Άνθρωπος ακέραιος, με αγάπη προς την πατρίδα»

Τον Κώστα Πυλαρινό αποχαιρετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο X.

Όπως σημειώνει, «ο Κώστας Πυλαρινός ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω όταν ακόμα ήμουν ΟΝΝΕΔίτης και εκείνος Γενικός Διευθυντής της ΝΔ. Θυμάμαι πάντα την ακεραιότητά του και την αγάπη του προς την πατρίδα. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του!».

Παύλος Μαρινάκης: «Προσέφερε με ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες του στην παράταξη και στην πατρίδα»

«Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ήταν ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που προσέφερε με ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες του στην παράταξη και στην πατρίδα. Το απέδειξε σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία, που ξεκίνησε από το μακρινό 1957», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Και προσθέτει: «Υπήρξε πρωτοπόρος καθώς ήταν εκείνος που ίδρυσε το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, του οποίου υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος, ενώ διατέλεσε εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη χώρα, στην ενημέρωση και στο κόμμα. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και σεβασμό. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

18:34 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Πλεύρης: Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα «αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα»

Οργανωμένα κυκλώματα διακινητών έστειλαν γραπτά μηνύματα σε μετανάστες, καθοδηγώντας τους να ε...
18:24 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Σκρέκας: Η υπεραπόδοση της οικονομίας έχει αντίκρισμα στο πορτοφόλι του κάθε νοικοκυριού

Ο Κώστας Σκρέκας, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται ενόψει τη...
17:36 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Κικίλιας για «ΑΙΓΙΣ 2»: «Νέα σκάφη και σύγχρονος εξοπλισμός στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης»

Για το εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2», που έχει ως στόχο τον συνολικό και πλήρη εκσυγχρονισμό...
16:57 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ «έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

«Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, ως συνήθως. Δεν είνα...
