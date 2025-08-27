Kαμίνια: Δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στα Καμίνια, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης διέσωσαν ένα αγοράκι μόλις 5 ετών, το οποίο ήταν ολομόναχο στο σπίτι. Το παιδί, έντρομο, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες που αντιλήφθηκαν την κατάσταση ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το STAR, καταγράφηκαν οι δραματικές στιγμές. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, ενώ μία γυναίκα αστυνομικός, με τη βοήθεια συναδέλφων της, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και μπήκε στο διαμέρισμα, καταφέρνοντας να προσεγγίσει τον μικρό.

Στο βίντεο ακούγονται οι αστυνομικοί να καθησυχάζουν το παιδί: «Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσουμε…Περίμενε λίγο, ανεβαίνουμε εμείς».

Μόλις η γυναίκα αστυνομικός βρέθηκε δίπλα του, οι γείτονες άρχισαν να χειροκροτούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του 5χρονου εργάζεται στην Καλαμάτα και είχε αφήσει το παιδί στη φροντίδα των δύο μεγαλύτερων αδελφών του. Ωστόσο, τα δύο κορίτσια έφυγαν από το σπίτι, κλειδώνοντάς το παιδί μέσα.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η αποκάλυψη της 19χρονης

Όπως αποκάλυψε η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.