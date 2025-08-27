Πάτρα: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα το tempo24.news, τα μπάζα από το διαμέρισμα 1ου ορόφου, στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων, κατέληξαν στο πεζοδρόμιο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος, καθώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιον περαστικός από το σημείο .

Το περιστατικό θορύβησε τους κατοίκους της περιοχής, αφού πολλοί θυμήθηκαν το τραγικό συμβάν που είχε σημειωθεί πριν λίγους μήνες στη Γούναρη, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση σοβάδων.

Δείτε φωτογραφίες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:32 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών

Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος από την παραλία των Καλυβών του δήμου Πολύγυρου στην Χαλκιδική. Ο 7...
22:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Απομονωμένος στις φυλακές Λάρισας ο 40χρονος – «Είναι τέρας» λέει η αδελφή της 36χρονης

Στις φυλακές της Λάρισας κρατείται από το βράδυ της Τρίτης ο γυναικοκτόνος του Βόλου, που δολο...
22:44 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης (27/) σε χ...
22:38 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Σαλαμίνα – ΒΙΝΤΕΟ Αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην Σαλαμίνα, σε οικοπεδικού...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο