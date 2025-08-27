Πάτρα: Έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν έπεσαν κομμάτια τσιμέντου από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα το tempo24.news, τα μπάζα από το διαμέρισμα 1ου ορόφου, στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων, κατέληξαν στο πεζοδρόμιο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος, καθώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιον περαστικός από το σημείο .

Το περιστατικό θορύβησε τους κατοίκους της περιοχής, αφού πολλοί θυμήθηκαν το τραγικό συμβάν που είχε σημειωθεί πριν λίγους μήνες στη Γούναρη, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση σοβάδων.

Δείτε φωτογραφίες: