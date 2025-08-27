Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Έβαλε την φωτιά στην Παιανία με αναπτήρα

Στη σύλληψη ενός 62χρονου αλλοδαπού προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στην Παιανία δίπλα στο Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κινούνταν με ποδήλατο (mountain bike) και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει το σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές και κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.