Γιάννης Καπετάνιος: «Από πρόβα σε παράσταση πέρασε η ζωή μου και δεν το κατάλαβα»

Γιάννης Καπετάνιος

Ο Γιάννης Καπετάνιος παραχώρησε συνέντευξη στην OnTime και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε πως η έντονη θεατρική του πορεία δεν του άφησε χρόνο για την απόκτηση ενός παιδιού και τόνισε πως η πίστη στον Θεό αποτελεί τη δική του ψυχοθεραπεία.

Ένα παιδί δεν θέλησες; Δεν ήταν στα σχέδιά σου;

Κοίτα, όσα χρόνια ήμουν στα θέατρα, με τα ωράρια τότε, δεν είχα χρόνο να καθίσω καθόλου. Δηλαδή, όλο το χρόνο ζήτημα είναι να καθόμουν ένα εικοσαήμερο. Από πρόβα σε παράσταση πέρασε η ζωή μου και δεν το κατάλαβα. Αλλά είμαι γεμάτος. Ένα παιδί μπορεί και να ερχόταν, αλλά δεν ήρθε. Είμαι ευτυχισμένος με τη Βασούλα μου, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και με καταλαβαίνει.

Δηλαδή, έχεις ισορροπήσει και στην επαγγελματική και στην προσωπική σου ζωή;

Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια και ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτό.

Έχει χρειαστεί να κάνεις ψυχοθεραπεία κάποια περίοδο της ζωής σου;

Εμένα η ψυχοθεραπεία μου είναι η προσευχή μου, η πίστη μου. Όλοι περνάμε τα «κάτω» μας, με τις στενοχώριες και τα λάθη μας. Πολλά λάθη. Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν αυτά. Αλλά με την πίστη μου όλα τα αντιμετώπισα. Δόξα τω Θεώ.

