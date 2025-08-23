Συγκινεί ο Γιάννης Καπετάνιος: «Απίστευτη καταστροφή στην Χίο, η μεγαλύτερη πληγή που έχει μείνει μέσα μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιάννης Καπετάνιος

Για τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν τα πάντα στο πέρασμά τους στην Χίο μίλησε ο Γιάννης Καπετάνιος. Ο γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξη στην εφημερίδα OnTime περιέγραψε τις θλιβερές εικόνες που αντίκρισε φέτος το καλοκαίρι στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

«Λίγο πριν μιλήσουμε, έβλεπα εικόνες από τις καταστροφές που άφησε πίσω της η φωτιά στη Χίο και δάκρυσα. Πονάει η ψυχή μου για το νησί μου. Πώς να πιστέψω ότι όλα αυτά τα υπέροχα καταπράσινα μέρη που έχω στην καρδιά μου από μικρό παιδί δεν υπάρχουν πια; Πώς να ξεχάσω τις ωραίες εικόνες από την Αγία Μαρκέλλα, που είναι δίπλα στη Βολισσό; Τα όμορφα χωριά, όπου χανόταν το μάτι σου στο πράσινο, το Άγιο Γάλα, τον Πυραμά, που πλέον είναι μια μαυρίλα; Έγιναν αποκαΐδια» ανέφερε ο Γιάννης Καπετάνιος.

«Το χωριό μου, τα Κουρούνια, ευτυχώς σώθηκε από τύχη. Η φωτιά έφτασε μέχρι την κορυφογραμμή και τα Χάλανδρα είναι ακριβώς πίσω από το χωριό μου. Η κορυφογραμμή, δηλαδή, δεν είναι από το χωριό μου ούτε 400 μέτρα. Στα Χάλανδρα ξεκίνησε η φωτιά και η φορά του ανέμου την οδήγησε προς τα κάτω, προς τη Βολισσό και την Αγία Μαρκέλλα. Απίστευτη καταστροφή.

Η μεγαλύτερη πληγή που έχει μείνει μέσα μου είναι η εξής: Ανεβαίνοντας στο χωριό στα μαθητικά μου χρόνια, πηγαίνοντας από την πόλη στο χωριό, υπήρχε ένα παρθένο δάσος πευκόφυτο, που ξεκινούσε από τον Άγιο Ισίδωρο και έφτανε μέχρι τη Βολισσό. Αυτή η απόσταση πρέπει να ήταν γύρω στα 35-40 χιλιόμετρα δάσος και το λεωφορείο πέρναγε μέσα σε σκιά. Από αυτό το δάσος μέσα σε τέσσερα χρόνια -από το 1979 μέχρι το 1982- δεν έμεινε τίποτα! Όταν γύρισα τότε από την Αμερική, το 1981, και πήγα προς το χωριό και είδα αυτή τη μαυρίλα, με έπιασαν κλάματα. Τόσο πολύ είχα πληγωθεί, που το θυμάμαι ακόμα και τώρα, 44 χρόνια μετά» είπε ο ηθοποιός συγκινημένος.

«Η Ελλάδα είναι πλέον βάλτος, δεν υπάρχει τίποτα που να ανθίζει. Ζούμε σε ένα παρακμιακό σύστημα, σε όλα έχουμε βαλτώσει: στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα πάντα. Ο καθένας ό,τι καταφέρει μόνος του. Δυστυχώς, τόσα χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο θλιβερό σκηνικό με τις φωτιές. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κάηκαν περιουσίες, κάηκε η φυσική ομορφιά, κάηκαν όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Βλέπεις ένα απέραντο μαύρο τοπίο.

Εγώ, λόγω της δουλειάς μου, έχω δύο χρόνια να κατέβω στο χωριό. Και όταν πάω, θα πληγωθώ. Γιατί αυτός είναι ο τόπος που μεγάλωσα, που πόνεσα και έκλαψα. Να δω αυτή τη μαυρίλα; Τι να πω; Είναι έγκλημα. Κάτι χειρότερο από έγκλημα. Πριν από λίγο καιρό, έκαψαν περιφερειακά όποιο αλσύλλιο υπήρχε γύρω από την πόλη και ήταν πνεύμονας οξυγόνου. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να κάψουν» κατέληξε ο Γιάννης Καπετάνιος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

Ουρείτε στην πισίνα; Τι συμβαίνει πραγματικά όταν το κάνετε και γιατί πρέπει να το σταματήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Σχολικά είδη: Στα ίδια επίπεδα οι τιμές, με χαοτικές αποκλίσεις – Η κυβέρνηση εξετάζει το «καλάθι»

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα νέο παράξενο τύπο σούπερνόβα – Τι κάνει το «SN 2021yf» τόσο διαφορετικό
περισσότερα
16:45 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Συγκλονίζει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο, θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου»

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβ...
08:54 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα με την πρόταση γάμου στην κολλητή της – «Ξέρετε ποιοι θα είναι κουμπάροι»

Η Ιωάννα Τούνη το βράδυ δημοσίευσε βίντεο από την πρόταση γάμου στην κολλητή της φίλη και συνέ...
05:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Βιβή Τσιάμη: Προκαλεί… πανικό με το εντυπωσιακό θαλασσί μαγιό της – ΦΩΤΟ

Η Βιβή Τσιάμη περνά το καλοκαίρι της στη Νάξο και φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακού...
03:00 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την οικογένειά του και οι επόμενες κινήσεις του τραγουδιστή

Στα άκρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο