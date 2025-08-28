Μονή Σινά: «Θα μείνουμε απ’έξω μέχρι θανάτου», λένε μοναχοί – Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Σινά στον Αιγύπτιο πρόεδρο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό και μερίδα των μοναχών της Μονής Σινά, οι οποίοι επιχείρησαν να τον καθαιρέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Ο νομικός σύμβουλος της Μονής Σινά, Χρήστος Κομπιλίρης χαρακτήρισε τα όσα πράττουν οι αντιδρώντες μοναχοί «εκκλησιαστικό πραξικόπημα».

«Τις τελευταίες μέρες με αφορμή και τα γεγονότα η συζήτηση έχει στραφεί στο ότι πρόκειται για μία ενδοεκκλησιαστική κρίση. Πριν πάμε, όμως, σε αυτό πρέπει να δούμε ότι η υπόθεση της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα θέμα πανορθόδοξο. Είναι ένα θέμα παγκόσμιο καθώς αποτελεί ένα από πιο σημαντικά προστατευόμενα μουσεία της UNESCO. Είναι ένα θέμα εθνικό. Είναι ένα θέμα που αφορά τις σχέσεις δύο χωρών που έχουν βάθος και που πρέπει να παραμείνουν στέρεες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Και ναι είναι και μία ενδοεκκλησιαστική κρίση», είπε στο Open ο Χρήστος Κομπιλίρης.

Μάλιστα εξήγησε ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια εναντίον του Αρχιεπισκόπου Σινά. «Είναι γελοία η καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου. Μιλάμε για εκκλησιαστικό πραξικόπημα με έγγραφα που έστειλαν παντού. Η Μονή Σινά είναι πανορθόδοξο θέμα, δεν αφορά μόνο μια ομάδα μοναχών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «συσσωρευμένα παράπονα» που εκφράστηκαν από τους αντιδρώντες σε κρίσιμη χρονική στιγμή, ενώ τόνισε ότι υπήρξαν και απειλές κατά της ζωής του Αρχιεπισκόπου. «Η αστυνομία βρίσκεται έξω από τη Μονή, διακριτικά, χωρίς να παρέμβει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εφαρμοστεί ο νόμος», τόνισε ο Χρήστος Κομπιλίρης.

Πατήρ Νήφων: «Θα μείνουμε απ’ έξω μέχρι θανάτου»

Την δική του εκδοχή για τα γεγονότα έδωσε ένας από τους μοναχούς που αντιδρούν. Ο πατήρ Νήφων περιέγραψε σκηνές έντασης εντός της Μονής Σινά και κατήγγειλε βίαιες ενέργειες εναντίον μοναχών. «Ήρθε ο έκπτωτος, είδαμε μπράβους να μπαίνουν στα κελιά, να σπάνε πόρτες και να σέρνουν πατέρες. Εμένα με έβγαλαν έξω, μου πήραν το κινητό και έσβησαν το βίντεο που είχα τραβήξει. Σε άλλους πήγαν να πάρουν ακόμη και χρήματα», ανέφερε ο πατήρ Νήφων.

Οι μοναχοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκτός Μονής «μέχρι θανάτου», όπως χαρακτηριστικά λένε. Ισχυρίζονται ότι δεν τους έχει επιτραπεί ούτε καν να πάρουν τα φάρμακα τους από την Μονή. «Ήρθαμε εδώ για να υπερασπιστούμε τη Μονή και τα κειμήλιά της», τόνισε ο πατήρ Νήφων.

Αρχιμανδρίτης Πορφύριος: «Φατρία και παρασυναγωγή οι μοναχοί που ζητούσαν την παύση του Αρχιεπισκόπου»

Στις εξελίξεις στο θέμα της Μονής Σινά, αναφέρθηκε ο Αρχιμανδρίτης και εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Σινά, Πορφύριος Φραγκάκος χαρακτήρισε τους μοναχούς που αντιδρούν «φατρία» και «παρασυναγωγή».

«Να ευχηθώ και χρόνια πολλά μια και σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο που ακολουθεί η Μονή Σινά, δηλαδή το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι της Παναγίας μας και είναι πολύ μεγάλη εορτή και είναι κρίμα η εορτή αυτή να αμαυρώνουν αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι καιρικά πρόσκαιρα. Ενώ η εορτή της Παναγίας μας εορτάζεται από τον 1ο αιώνα μέχρι σήμερα αδιάπτωτα και αναδεικνύει αυτό το πρόσωπο της Παναγίας μας που είναι τόσο αγαπητό», είπε στην ΕΡΤ ο Αρχιμανδρίτης, Πορφύριος Φραγκάκος.

«Έγινε η πρωινή λειτουργία, όπως ενημερώθηκα από τον Αρχιεπίσκοπο. Στο Μοναστήρι εσωτερικά επικρατεί γαλήνη. Η ένταση είναι έξω από τα τείχη της Μονής, οι πόρτες της Μονής είναι κλειστές. Δεν επιτρέπεται από τους Αιγύπτιους η πρόσβαση στη Μονή. Νομίζω όμως ότι αυτό θα συν τω χρόνω θα εξομαλυνθεί. Ζούμε σε εποχές, σε χρόνια δίσεκτα, σε εποχές δύσκολες», ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης, Πορφύριος Φραγκάκος.

Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή ο νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος Σινά εξονομάζεται από τους ανθρώπους που με την υπογραφή τους βρίσκονται στο μοναστήρι, γιατί ξέρουμε ότι ένας μοναχός για να παραμείνει να πάρει την ετήσια άδεια παραμονής στη Μονή, χρειάζεται την υπογραφή του Αρχιεπισκόπου Σινά, που για το αιγυπτιακό κράτος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά είναι η ίδια η Μονή, να μιλάνε για καταληψία στην επικράτειά τους, στην έδρα τους».

«Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν στο μοναστήρι, είναι στο Μοναστήρι τα τελευταία 60 χρόνια. Ο παλαιότερος μοναχός της Μονής δεν υπερβαίνει τα 30. Οπότε ο παλαιότερος Αρχιεπίσκοπος έχει τα διπλά χρόνια από εκείνον στο Μοναστήρι. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα εμπνέει και ένα σεβασμό και μια απότιση φόρου τιμής στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Οι μοναχοί με μια διαδικασία που οι ίδιοι επέλεξαν, οι ίδιοι καθόρισαν, οι ίδιοι όρισαν ότι ήταν ορθή, ενώ έχει πάρα πολλά τρωτά σημεία όσον αφορά τη νομιμότητά της τον έπαυσαν, όχι από αρχιερέα, διότι για να να παυθεί ένας αρχιερέας χρειάζεται Σύνοδος Αρχιερέων. Δεν μπορούν οι μοναχοί να παύσουν αρχιερέα. Θεωρούν λοιπόν ότι τον έπαυσαν από ηγούμενο. Ο καθένας ζει με το όνειρο του», τόνισε ο Αρχιμανδρίτης, Πορφύριος Φραγκάκος.

Ως προς την επικοινωνία της Μονής με πολλά στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, για την επιστροφή της στην κανονικότητα, είπε ότι: «Όχι μόνο στην κανονικότητα, γιατί η κανονικότητα είναι το πώς πρέπει των θείων και ιερών Κανόνων και στη νομιμότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο μόνος Αιγύπτιος υπήκοος με Προεδρικό διάταγμα είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Και εμένα παραμένει η απορία μου τι πράττει η κυβέρνηση, το κράτος της Αιγύπτου ως προς αυτό».

«Η λέξη πραξικοπηματίες είναι τεχνικός όρος, ο οποίος δίνει στον απλό ακροατή αυτή τη στιγμή θεατή μας να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο εκκλησιαστικός όρος φατρία και παρασυναγωγή είναι αυτό που χαρακτηρίζει ακριβώς την υπόθεση αυτή», ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης, Πορφύριος Φραγκάκος.

«Θέλω να πω λοιπόν ότι για φατρία και παρασυναγωγή εγκλήθηκαν από τον Σεβασμιότατο οι Πατέρες αυτοί, αλλά απαξίωσαν και να απαντήσουν, που σημαίνει ότι αυτό είναι έμμεση αποδοχή, ότι έχουν συστήσει φατρία και παρασυναγωγή ένα πράγμα το οποίο τιμωρείται από τους θείους και ιερούς Κανόνες», τόνισε ο Αρχιμανδρίτης, Πορφύριος Φραγκάκος.