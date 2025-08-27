Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός: «Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και τους χιλιάδες πιστούς για το συγκινητικό ενδιαφέρον τους»

Επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση είχε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έπειτα από την έκκλησή του στις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου να βρεθούν στο πλευρό του, καθώς όπως ανέφερε κινδυνεύει η ζωή του.

Όπως σημειώνει ενημέρωσε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς για την υγεία του ίδιου και των μοναχών, ευχαριστώντας τόσο την κυβέρνηση, όσο και τους πιστούς για τη συμπαράστασή τους στη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα.

Αναλυτικά η δήλωση

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε σήμερα 27/8/2025 μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό την σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες αλλά και πιστούς από όλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας απ όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράσταση σας είναι το ακλόνητο στήριγμα μας».