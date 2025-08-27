Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Έκκληση στις αρχές της Αιγύπτου και της Ελλάδας να βρεθούν στο πλευρό του, απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, στην πρώτη δήλωσή του μετά τα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν με άλλους μοναχούς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. «Κινδυνεύει η ζωή μου», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του στο ΟΡΕΝ.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας μας, απεκαταστάθη η τάξις εις τη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, της οποίας είμαι πολίτης, και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου, διότι κινδυνεύει η ζωή μου», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Δείτε το βίντεο: