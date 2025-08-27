Μάικλ Κορς: Οι διακοπές του διάσημου σχεδιαστή μόδας στην «αγαπημένη» του Ελλάδα

Ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς επέλεξε την Ελλάδα για τις φετινές του καλοκαιρινές διακοπές. Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους 19,2 εκατομμύρια ακολούθους του, μια σειρά από στιγμιότυπα και ένα μικρό κλιπ από το ταξίδι του.

Αν και δεν αποκάλυψε ποιο μέρος της Ελλάδας επισκέφτηκε, ο Κορς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα, τονίζοντας την αγάπη που τρέφει γι’ αυτήν.

«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο διάσημος σχεδιαστής μόδας προσθέτοντας:

«Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, “το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!”».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια. Οι ακόλουθοί του από κάθε γωνιά του πλανήτη εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επιλογή του κορυφαίου σχεδιαστή να επισκεφθεί την Ελλάδα.

 

