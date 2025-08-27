Κρήτη: Αναστάτωση στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου από… ατίθασους τουρίστες – Πώς κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα

Επεισοδιακή ήταν η λήξη των διακοπών για τρεις τουρίστες στην Κρήτη, αφού αντί να πάρουν τις πτήσεις επιστροφής στη χώρα τους κατέληξαν… στο Αστυνομικό Τμήμα. Τα δύο διαφορετικά επεισόδια έλαβαν χώρα στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, προκαλώντας αναστάτωση.

Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» δύο θεριακλήδες Γερμανοί, ηλικίας 27 και 28 ετών, άναψαν τσιγάρο στην πίστα του αεροδρομίου λίγο πριν ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής για Ανόβερο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αρνήθηκε να τους επιβιβάσει, η πτήση καθυστέρησε 15 λεπτά, ενώ οι δύο νεαροί συνελήφθησαν.

Λίγες ώρες μετά, το βράδυ της Τρίτης, στο αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», μία 52χρονη μεθυσμένη Σουηδέζα παρεμπόδιζε τους εργαζομένους στην επίγεια εξυπηρέτηση. Σύμφωνα με το creta24, η τουρίστρια δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τελικά να της περάσουν χειροπέδες.