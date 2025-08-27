Κρήτη: Αναστάτωση στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου από… ατίθασους τουρίστες – Πώς κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πτήση αεροπλάνο

Επεισοδιακή ήταν η λήξη των διακοπών για τρεις τουρίστες στην Κρήτη, αφού αντί να πάρουν τις πτήσεις επιστροφής στη χώρα τους κατέληξαν… στο Αστυνομικό Τμήμα. Τα δύο διαφορετικά επεισόδια έλαβαν χώρα στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, προκαλώντας αναστάτωση.

Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» δύο θεριακλήδες Γερμανοί, ηλικίας 27 και 28 ετών, άναψαν τσιγάρο στην πίστα του αεροδρομίου λίγο πριν ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής για Ανόβερο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αρνήθηκε να τους επιβιβάσει, η πτήση καθυστέρησε 15 λεπτά, ενώ οι δύο νεαροί συνελήφθησαν.

Λίγες ώρες μετά, το βράδυ της Τρίτης, στο αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», μία 52χρονη μεθυσμένη Σουηδέζα παρεμπόδιζε τους εργαζομένους στην επίγεια εξυπηρέτηση. Σύμφωνα με το creta24, η τουρίστρια δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τελικά να της περάσουν χειροπέδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Νέο υπολογιστικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη

Η πιο τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο – η δυναμική αστρολογική ενέργεια υπόσχεται έναν αξέχαστο μήνα
περισσότερα
11:58 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Επιχειρηματίας έπεσε θύμα απάτης από «μαϊμού» λογιστή – Πώς έχασε 21.000 ευρώ

Νέα απάτη με θύμα μία 51χρονη επιχειρηματία καταγράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα σ...
11:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο – ΦΩΤΟ

Θλίψη και συγκίνηση επικρατούν αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Α...
11:36 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Καρδίτσα: Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο

Μία τραγική εικόνα αντίκρισαν οι συγγενείς και οι συγχωριανοί ενός 50χρονου στην Καρδίτσα, ότα...
10:45 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Παλλήνη: Ενώπιον του ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για 4 εμπρησμούς

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, στις 11 το πρωί, ο 48χρονος μόνιμος υπάλληλος του Δήμου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο