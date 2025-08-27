Τηλεθέαση (26/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Τα νούμερα της τηλεθέασης για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 19,3%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 15,3%
  • Ώρα Ελλάδος 14,7%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 16,2%
  • Καλοκαίρι παρέα  12,9%
  • 10 παντού  8,3%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης 18,5%
  • Live News 14,8%
  • Καθαρές κουβέντες 6,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 18,1%
  • Σήμερα 10,9%
  • Ώρα Ελλάδος 4,1%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 9,9%
  • Αταίριαστοι 6,3%
  • 10 παντού 4,3%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης 16,2%
  • Live News 10,4%
  • Καθαρές κουβέντες 4,6%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

Παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος – Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις

Ακίνητα: «Παγώνει» ο ΦΠΑ στα νεόδμητα για έναν χρόνο- Ποια είναι τα οφέλη για τους αγοραστές  

Νέα απειλή στα Windows: Αν δείτε αυτό το email, ο υπολογιστής σας δέχεται επίθεση – Πώς να προστατευτείτε

Kadykchan: Η πόλη που χτίστηκε από φυλακισμένους και μετατράπηκε σε «φάντασμα» έπειτα από μια έκρηξη, στοιχειώνοντας την πε...
περισσότερα
15:11 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο δυνατά teaser της σειράς είναι ήδη στον αέρα

Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας, όπου η αγάπη,...
14:44 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τηλεθέαση (25/8): Τα νούμερα των εκπομπών που έκαναν πρεμιέρα

Πρεμιέρα έκαναν αρκετές εκπομπές την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025. Το ΟΡΕΝ και ο ΣΚΑΪ μπήκαν στον...
08:40 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Η Γη της Ελιάς: Σκοτεινά μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια σιγά – σιγά

Στα τελευταία επεισόδια του 4ου κύκλου της σειράς “Η Γη της Ελιάς” μαζί με την οικ...
16:16 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλη Αυγούστου οι ανακοινώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκάθαρα μηνύματα για την πορεία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την ανάγκη κοινής δράσης...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο