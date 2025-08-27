Τηλεθέαση (26/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τα νούμερα της τηλεθέασης για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 19,3%
- Κοινωνία Ώρα Mega 15,3%
- Ώρα Ελλάδος 14,7%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 16,2%
- Καλοκαίρι παρέα 12,9%
- 10 παντού 8,3%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 18,5%
- Live News 14,8%
- Καθαρές κουβέντες 6,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 18,1%
- Σήμερα 10,9%
- Ώρα Ελλάδος 4,1%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 9,9%
- Αταίριαστοι 6,3%
- 10 παντού 4,3%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 16,2%
- Live News 10,4%
- Καθαρές κουβέντες 4,6%