Μονή Σινά: «Ήρθαν με καμιά δεκαριά μπράβους και μας έβγαλαν έξω» – Η απάντηση μοναχού στις καταγγελίες του Αρχιεπισκόπου, Δαμιανού

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό και μοναχούς που τον υποστηρίζουν, παραμένουν έξω από την πύλη.

Η πλευρά του Αρχιεπισκόπου Σινά υποστηρίζει ότι οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί βρίσκονται έξω από το μοναστήρι και απειλούν να σπάσουν τις πόρτες και να εισέλθουν ενώ η αιγυπτιακή αστυνομία που είναι παρούσα δεν αντιδρά.

Αντίθετα ένας από τους αντιδρώντες μοναχούς δίνει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Με δηλώσεις του στο Open ο πατήρ Συμεών εξήγησε ότι «μπράβοι» του Αρχιεπισκόπου Σινά εισήλθαν χθες το βράδυ στο μοναστήρι και έβγαλαν δια της βίας έξω τους μοναχούς που αντιδρούν.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μαζί του μετά από πολύ καιρό. (…) Μπήκαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο μοναστήρι ξαφνικά. Το μοναστήρι μέχρι τώρα λειτουργούσε κανονικότατα. Είμαστε οι απλοί μοναχοί που κάθονται εδώ και λειτουργούν κάθε μέρα το μοναστήρι που δεν έκλεισε ποτέ όλες αυτές τις μέρες. Και μπήκαν και με οδηγό ένας από τους μοναχούς που πρόσκεινται στον Αρχιεπίσκοπο, τον πατέρα Ακάκιο, πήγαιναν σε ένα ένα τα κελιά. Χτυπούσαν την πόρτα. Όποιος δεν άνοιγε σπάσανε τις πόρτες και μας μάζεψαν έναν έναν έξω από το μοναστήρι. Βγάλανε 10 μοναχούς έξω από το μοναστήρι και μαζί με άλλους δύο που βρίσκονταν ήδη έξω από το μοναστήρι, 12 μοναχούς και μας άφησαν όλη την νύχτα. Είμαστε άυπνοι αυτή την στιγμή», είπε ο πατήρ Συμεών.

Και συνέχισε: «Μπήκε μέσα λοιπόν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο η ομάδα αυτή των μπράβων μπήκε και η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής). Κοιμήθηκε μέσα στο μοναστήρι μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο και οι 12 μοναχοί έμειναν έξω από το τείχος όλη νύχτα».

Παράλληλα οι μοναχοί έδωσαν στην δημοσιότητα και βίντεο από το περιστατικό. «Σας έχουμε δώσει ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει που βρίσκονται οι μπράβοι έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου και φωνάζουν. Εκείνος δεν τους ανοίγει. Σπάνε την πόρτα», σημείωσε ο πατήρ Συμεών.

Επιπλέον υποστήριξε ότι η αιγυπτιακή αστυνομία βρίσκεται έξω από τις πύλες του μοναστηριού και ζητεί από τον Αρχιεπίσκοπο να ανοίξει τις πόρτες. «Ήρθε η αστυνομία, την οποία την καλέσαμε εμείς μαζί με την Ασφάλεια του κράτους της Αιγύπτου. Ζητήσαμε επιμόνως από τους καταληψίες να ανοίξουν το μοναστήρι και δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα».

«Η αιγυπτιακή αστυνομία ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση ποιοι είναι οι καταληψίες ο πατήρ Συμεών απάντησε: «είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου, Δαμιανού». Ερωτηθείς εάν τους ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την Μονή Σινά ο πατήρ Συμέων διέψευσε ότι έγινε τέτοια ανακοίνωση.