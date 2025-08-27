Μονή Σινά: «Ήρθαν με καμιά δεκαριά μπράβους και μας έβγαλαν έξω» – Η απάντηση μοναχού στις καταγγελίες του Αρχιεπισκόπου, Δαμιανού

Enikos Newsroom

διεθνή

Σινά
Φωτογραφία: Reuters

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μονή Σινά, καθώς οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό και μοναχούς που τον υποστηρίζουν, παραμένουν έξω από την πύλη.

Η πλευρά του Αρχιεπισκόπου Σινά υποστηρίζει ότι οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί βρίσκονται έξω από το μοναστήρι και απειλούν να σπάσουν τις πόρτες και να εισέλθουν ενώ η αιγυπτιακή αστυνομία που είναι παρούσα δεν αντιδρά.

Αντίθετα ένας από τους αντιδρώντες μοναχούς δίνει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Με δηλώσεις του στο Open ο πατήρ Συμεών εξήγησε ότι «μπράβοι» του Αρχιεπισκόπου Σινά εισήλθαν χθες το βράδυ στο μοναστήρι και έβγαλαν δια της βίας έξω τους μοναχούς που αντιδρούν.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μαζί του μετά από πολύ καιρό. (…) Μπήκαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο μοναστήρι ξαφνικά. Το μοναστήρι μέχρι τώρα λειτουργούσε κανονικότατα. Είμαστε οι απλοί μοναχοί που κάθονται εδώ και λειτουργούν κάθε μέρα το μοναστήρι που δεν έκλεισε ποτέ όλες αυτές τις μέρες. Και μπήκαν και με οδηγό ένας από τους μοναχούς που πρόσκεινται στον Αρχιεπίσκοπο, τον πατέρα Ακάκιο, πήγαιναν σε ένα ένα τα κελιά. Χτυπούσαν την πόρτα. Όποιος δεν άνοιγε σπάσανε τις πόρτες και μας μάζεψαν έναν έναν έξω από το μοναστήρι. Βγάλανε 10 μοναχούς έξω από το μοναστήρι και μαζί με άλλους δύο που βρίσκονταν ήδη έξω από το μοναστήρι, 12 μοναχούς και μας άφησαν όλη την νύχτα. Είμαστε άυπνοι αυτή την στιγμή», είπε ο πατήρ Συμεών.

Και συνέχισε: «Μπήκε μέσα λοιπόν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο η ομάδα αυτή των μπράβων μπήκε και η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής). Κοιμήθηκε μέσα στο μοναστήρι μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο και οι 12 μοναχοί έμειναν έξω από το τείχος όλη νύχτα».

Παράλληλα οι μοναχοί έδωσαν στην δημοσιότητα και βίντεο από το περιστατικό. «Σας έχουμε δώσει ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει που βρίσκονται οι μπράβοι έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου και φωνάζουν. Εκείνος δεν τους ανοίγει. Σπάνε την πόρτα», σημείωσε ο πατήρ Συμεών.

Επιπλέον υποστήριξε ότι η αιγυπτιακή αστυνομία βρίσκεται έξω από τις πύλες του μοναστηριού και ζητεί από τον Αρχιεπίσκοπο να ανοίξει τις πόρτες. «Ήρθε η αστυνομία, την οποία την καλέσαμε εμείς μαζί με την Ασφάλεια του κράτους της Αιγύπτου. Ζητήσαμε επιμόνως από τους καταληψίες να ανοίξουν το μοναστήρι και δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα».

«Η αιγυπτιακή αστυνομία ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση ποιοι είναι οι καταληψίες ο πατήρ Συμεών απάντησε: «είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου, Δαμιανού». Ερωτηθείς εάν τους ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την Μονή Σινά ο πατήρ Συμέων διέψευσε ότι έγινε τέτοια ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τρόφιμο που μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

Όσα αλλάζουν στις κληρονομιές – Τι ισχύει για χρέη και ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί

Κεραμέως:«Το 13ωρο μπορεί να αμείβεται και +40% για κάθε ώρα» – Τι δήλωσε για το νέο νομοσχέδιο

Τεστ προσωπικότητας: Το σπίτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες

Τι σημαίνει η φράση «κατ’ επίφασιν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:37 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Έκκληση στις αρχές της Αιγύπτου και της Ελλάδας να βρεθούν στο πλευρό του, απευθύνει ο Αρχιεπί...
11:40 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Το 63% των πολιτών θέλει διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφων...
10:44 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μονή Σινά: Νέα ένταση – Οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί προσπαθούν να σπάσουν τις πόρτες

Νέα ένταση σημειώνεται στην Μονή Σινά καθώς οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί φέρονται να επιχειρού...
09:34 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Αναγνώρισε δημόσια την γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από τους Οθωμανούς – Επιδεινώνονται οι σχέσεις με την Τουρκία

Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία των ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο