Πλεύρης: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι απελάσεις από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου – Άλλες 5 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο

Ξεπέρασαν τις 1.000 οι απελάσεις μεταναστών από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Το μεγάλο στοίχημα είναι οι επιστροφές και βασική προτεραιότητα η αύξησή τους, τόνισε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις ροές μεταναστών στη χώρα μας και τις απελάσεις, από την έναρξη της τροπολογίας μέχρι και σήμερα.

«Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος και του σχεδίου νόμου και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξηση τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτήν την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με Πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε ότι «το έργο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υλοποιείται με την αρωγή των ΤΑΜΕΥ 2021 – 2027. Από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15.08.25 οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελείς και αναγκαστικές έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα. ⁠Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο».

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, «με την κατάθεση του σχεδίου νόμου πληροφορούμαστε ότι αυξάνονται οι αιτήσεις για οικειοθελείς αποχωρήσεις. ⁠Στόχος μας η περαιτέρω αύξηση των επιστροφών με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου. ⁠Αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι μόνο σε επίπεδο προσωρινής διαταγής δεν θίγουν αντιθέτως απορρίπτουν τις αντιρρήσεις για την κράτηση και την αναστολή ασύλου και απλά ζητούν την μη επιστροφή μέχρι της εκδίκαση. Άρα δεν υπάρχει καμία απόφαση που να αποφαίνεται για τη μη νομιμότητα της τροπολογίας».

Από τις 09.07.25 που ισχύει η τροπολογία αναστολής του ασύλου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, «έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία: