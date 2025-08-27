Πλεύρης: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι απελάσεις από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου – Άλλες 5 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο

Enikos Newsroom

πολιτική

Θάνος Πλεύρης

Ξεπέρασαν τις 1.000 οι απελάσεις μεταναστών από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Το μεγάλο στοίχημα είναι οι επιστροφές και βασική προτεραιότητα η αύξησή τους, τόνισε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις ροές μεταναστών στη χώρα μας και τις απελάσεις, από την έναρξη της τροπολογίας μέχρι και σήμερα.

«Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος και του σχεδίου νόμου και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξηση τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτήν την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με Πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε ότι «το έργο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υλοποιείται με την αρωγή των ΤΑΜΕΥ 2021 – 2027. Από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15.08.25 οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελείς και αναγκαστικές έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα. ⁠Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο».

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, «με την κατάθεση του σχεδίου νόμου πληροφορούμαστε ότι αυξάνονται οι αιτήσεις για οικειοθελείς αποχωρήσεις. ⁠Στόχος μας η περαιτέρω αύξηση των επιστροφών με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου. ⁠Αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι μόνο σε επίπεδο προσωρινής διαταγής δεν θίγουν αντιθέτως απορρίπτουν τις αντιρρήσεις για την κράτηση και την αναστολή ασύλου και απλά ζητούν την μη επιστροφή μέχρι της εκδίκαση. Άρα δεν υπάρχει καμία απόφαση που να αποφαίνεται για τη μη νομιμότητα της τροπολογίας».

Από τις 09.07.25 που ισχύει η τροπολογία αναστολής του ασύλου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, «έχουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν αφιχθεί από τη Λιβύη στην Κρήτη 10.000 περίπου παράνομοι μετανάστες. Από τις 1 έως 9 Ιουλίου μέσα σε μια μόλις εβδομάδα οι αφίξεις έφθασαν τις 2642, οπότε και κατατέθηκε η τροπολογία αναστολής ασύλου.
  • Από τις 10 Ιουλίου έως τα τέλη Ιουλίου οι αφίξεις έφθασαν τις 913 και έως σήμερα τον Αύγουστο οι αφίξεις είναι κάτω των 500. Δηλαδή σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες απ’ όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο μέχρι τώρα αφίχθησαν παράνομα όσοι αφίχθησαν παράνομα σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο.
  • Έχουμε 80% μείωση στις ροές στην Κρήτη τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου έναντι των αντίστοιχων του Ιουλίου. Αυτό δεν μας εφησυχάζει πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν νέες επιθετικές κινήσεις των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης ως προς την αύξηση των ροών», όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Νέο υπολογιστικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη

Η πιο τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο – η δυναμική αστρολογική ενέργεια υπόσχεται έναν αξέχαστο μήνα
περισσότερα
12:21 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Κεραμέως:«Το 13ωρο μπορεί να αμείβεται και +40% για κάθε ώρα» – Τι δήλωσε για το νέο νομοσχέδιο

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε την Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση αναφέρθηκε η υπουργ...
12:05 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Βουλή: Επανέναρξη των εργασιών, με κοινοβουλευτικό έλεγχο και νομοθετικό έργο

Κοινοβουλευτικό έλεγχο, επεξεργασία νομοσχεδίων στις επιτροπές και ανακοινώσεις προς το Σώμα ε...
09:16 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ψέριμος: Ανοίγει ξανά το δημοτικό σχολείο έπειτα από 16 χρόνια – Θα υποδεχθεί δύο μικρούς μαθητές

Με στόχο κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί να μην μείνει χωρίς εκπαίδευση, το υπουργείο Πα...
22:40 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΔΕΘ 2025: Στο προσκήνιο οι φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και η στήριξη των οικογενειών – Σκληρή αντιπαράθεση για πλεονάσματα, «καλάθι» μέτρων, 13ο και 14ο μισθό

Σε τροχιά εξαγγελιών κινείται η κυβέρνηση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο