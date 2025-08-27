Ηράκλειο: Επιχειρηματίας έπεσε θύμα απάτης από «μαϊμού» λογιστή – Πώς έχασε 21.000 ευρώ

Enikos Newsroom

κοινωνία

τηλέφωνο
Onur Binay on Unsplash

Νέα απάτη με θύμα μία 51χρονη επιχειρηματία καταγράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στα Μάλια.

Η επιχειρηματίας δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που της είπε ότι δήθεν ήταν πρώην λογιστής της εταιρείας της και κατάφερε να την πείσει, με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο, να προχωρήσει σε συναλλαγές μέσω τραπεζικών καρτών, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει 21.000 ευρώ. Σύμφωνα με το creta24, όταν η επιχειρηματίας αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνα ήταν ήδη αργά.

Στο μεταξύ, η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός εκ των δραστών που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό απάτης σε βάρος 84χρονης στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν ο… ανιψιός της, λογιστής στο επάγγελμα, και την ενημέρωσε πως δήθεν έχει χρέος στην εφορία, το οποίο ανέρχεται σε 3.500 ευρώ. Σε κατάσταση πανικού, η ηλικιωμένη συγκέντρωσε όλες τις οικονομίες της, ύψους 5.400 ευρώ, και παρέδωσε τα χρήματα σε δύο άγνωστα άτομα, που μετέβησαν στο σπίτι της. Η αστυνομία ταυτοποίησε ένα από τα δύο πρόσωπα που έφτασαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

11:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

