Ισραηλινός στρατός: Οι δημοσιογράφοι του Reuters και του AP δεν ήταν στόχος – Τι λέει για τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ

Οι δύο δημοσιογράφοι του Reuters και του Associated Press που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας «δεν ήταν στόχος», δήλωσε χθες Τρίτη εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ζήτησε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση να στοχοθετηθεί το νοσοκομείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το al Jazeera και άλλα μέσα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι δημοσιογράφοι του Reuters και του AP δεν ήταν στόχος της επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι. Επιπλέον ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης ήταν μία κάμερα της Χαμάς η οποία είχε τοποθετηθεί στο νοσοκομείο και παρακολουθούσε τις κινήσεις των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό από τα πλήγματα «σκοτώθηκαν 6 τρομοκράτες» της Χαμάς.

Η Χαμάς αρνήθηκε ότι λειτουργούσε κάμερα στο νοσοκομείο. «Αν ο ισχυρισμός αυτός ήταν αληθινός, υπάρχουν πολλά μέσα για να εξουδετερωθεί αυτή η κάμερα χωρίς να στοχευθεί μια υγειονομική εγκατάσταση με βλήμα άρματος μάχης», δήλωσε στο Associated Press ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε αργότερα χθες η Χαμάς αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, λέγοντας ότι κανένας από τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στο Νάσερ δεν ήταν ένοπλος μαχητής.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς επεσήμανε ότι ένας από τους έξι Παλαιστίνιους, για τον οποίο το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι ήταν ένοπλος μαχητής, σκοτώθηκε στην περιοχή αλ Μαουάσι, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το νοσοκομείο. Ένας ακόμη σκοτώθηκε αλλού, άλλη χρονική στιγμή.

Το Reuters μετέδιδε συχνά πλάνα από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο νοσοκομείο Νάσερ. Τις τελευταίες εβδομάδες το πρακτορείο μετέδιδε καθημερινά ζωντανά πλάνα από το σημείο του νοσοκομείου όπου σημειώθηκε το πλήγμα.

Τη στιγμή του πρώτου πλήγματος τη Δευτέρα σταμάτησε ξαφνικά η μετάδοση του Reuters την οποία έκανε ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι. Ο αλ Μάσρι σκοτώθηκε από το δεύτερη πλήγμα.

Κανένας από τους δημοσιογράφους δεν ήταν μεταξύ των έξι Παλαιστίνιων που ήταν στόχος του πλήγματος, τους οποίους ο ισραηλινός στρατός κατονόμασε σε γραπτή του ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες.

«Παράλληλα ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού λυπάται για το κακό που προκλήθηκε σε αμάχους», πρόσθετε η ανακοίνωση, η οποία τόνιζε ότι ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις δραστηριότητές του σε στρατιωτικούς στόχους.

«Πολλά κενά»

Στην ανακοίνωση του IDF γίνεται λόγος για «πολλά κενά», για τα οποία ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού ζήτησε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα.

«Πρώτον, περαιτέρω έρευνα για τη διαδικασία έγκρισης πριν το πλήγμα, περιλαμβανομένων των πυρομαχικών που εγκρίθηκαν για την επίθεση και το χρονικό πλαίσιο της έγκρισης. Δεύτερον, εξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων επί του πεδίου».

Σε επιστολή τους, που απηύθυναν τη Δευτέρα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Reuters και το AP ανέφεραν: «Αυτοί οι δημοσιογράφοι ήταν παρόντες υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα, επιτελώντας το κρίσιμης σημασίας έργο της παροχής μαρτυρίας. Το έργο τους είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας λόγω της σχεδόν διετούς απαγόρευσης εισόδου στη Γάζα που έχει επιβάλει το Ισραήλ στους ξένους δημοσιογράφους».

«Ελπίζουμε αυτή η έρευνα να είναι γρήγορη, ενδελεχής και να προσφέρει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτοί οι θάνατοι απαιτούν άμεση και διαφανή απόδοση ευθυνών», τόνιζε η επιστολή.

Εκτός από τον Μάσρι, που εργαζόταν για το Reuters τον τελευταίο χρόνο, από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, που συνεργαζόταν με το AP και άλλα μέσα, ο Μοχάμεντ Σαλάμα, που εργαζόταν για το al Jazeera, ο Μοάζ Αμπού Τάχα, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με διάφορα μέσα μεταξύ των οποίων το Reuters, και ο Άχμεντ Αμπού Αζίζ, δημοσιογράφος του Middle East Eye. Από την επίθεση τραυματίστηκε και ο φωτογράφος του Reuters Χάτεμ Χάλεντ.