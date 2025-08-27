Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον Β γύρο του US Open

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον Β γύρο του US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 28 στην παγκόσμια κατάταξη) προκρίθηκε στον Β` γύρο του US Open, καθώς στην πρεμιέρα του στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, επικράτησε με ανατροπή του Γάλλου, Αλεξάντρ Μουλέ (Νο 38).

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, έφθασε στην νίκη με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάϊερ (Νο 56), ο οποίος απέκλεισε τον Σέρβο, Χαμάντ Μεντγέντοβιτς (Νο 57) με 3-2 σετ.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε δύο ώρες και 13 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Μουλέ, με την νίκη να κρίνεται στο tie break του τέταρτου σετ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής αξιοποίησε την εμπειρία, την ψυχραιμία και τις επιλογές του, φθάνοντας στην πρόκριση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

Παράνομη η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος – Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις

Ακίνητα: «Παγώνει» ο ΦΠΑ στα νεόδμητα για έναν χρόνο- Ποια είναι τα οφέλη για τους αγοραστές  

Νέα απειλή στα Windows: Αν δείτε αυτό το email, ο υπολογιστής σας δέχεται επίθεση – Πώς να προστατευτείτε

Kadykchan: Η πόλη που χτίστηκε από φυλακισμένους και μετατράπηκε σε «φάντασμα» έπειτα από μια έκρηξη, στοιχειώνοντας την πε...
περισσότερα
00:50 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Συνεχίζεται το… ταξίδι στο όνειρο για τους Κύπριους

Το θαύμα της Πάφου στο Champions League ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Με ένα ασ...
19:58 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Ο ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε μέσα που παραβιάζουν τους κανονισμούς της UEFA – Λύγισε ψυχολογικά ο Ζαφείρης»

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, με νέες του δηλώσεις επιτέθηκε στον ΠΑΟΚ για ...
16:22 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ: Επίσημη η «βόμβα» με επικό βίντεο – Ανακοίνωσε τον Χρήστο Ζαφείρη με… Ζαφείρη Μελά

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, αποτελώντας πλέον την ακριβότερη μεταγρ...
14:17 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Αναχώρησε για Κύπρο η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας – «Είναι μεγάλη πρόκληση» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) με προορισμό τη Λεμεσό, όπου θα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο