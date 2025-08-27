Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον Β γύρο του US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 28 στην παγκόσμια κατάταξη) προκρίθηκε στον Β` γύρο του US Open, καθώς στην πρεμιέρα του στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, επικράτησε με ανατροπή του Γάλλου, Αλεξάντρ Μουλέ (Νο 38).

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, έφθασε στην νίκη με 4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θ’ αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάϊερ (Νο 56), ο οποίος απέκλεισε τον Σέρβο, Χαμάντ Μεντγέντοβιτς (Νο 57) με 3-2 σετ.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε δύο ώρες και 13 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Μουλέ, με την νίκη να κρίνεται στο tie break του τέταρτου σετ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής αξιοποίησε την εμπειρία, την ψυχραιμία και τις επιλογές του, φθάνοντας στην πρόκριση.