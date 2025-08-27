Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται τις 10 συμβουλές που διευκολύνουν την απώλεια βάρους: «Ελέγξτε τις μερίδες σας, παραμείνετε δραστήριοι»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια γυναίκα η οποία έχασε 40 κιλά και μεταμόρφωσε το σώμα της, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η nutrition coach προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για την διατροφή, την άσκηση και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εάν ψάχνετε μια βιώσιμη λύση προκειμένου να χάσετε βάρος χωρίς στερήσεις, οι 10 συμβουλές της θα σας βοηθήσουν.

Η Aanchal Sogani, μια προπονήτρια διατροφής, η οποία έχασε 40 κιλά αποκάλυψε 10 απλά αλλά αποτελεσματικά κόλπα για όσους θέλουν να χάσουν κιλά γρήγορα και με υγιεινό τρόπο. Σύμφωνα με την ειδικό, αυτές είναι οι συμβουλές διατροφής που διευκολύνουν την απώλεια βάρους:

  • Καταναλώστε λιγότερες θερμίδες
  • Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεΐνης
  • Εντάξτε περισσότερες φυτικές ίνες
  • Κόψτε τη ζάχαρη και τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες
  • Πίνετε 2,5–3 λίτρα νερό
  • Έξυπνος προγραμματισμός γευμάτων
  • Αποφύγετε τις υγρές θερμίδες
  • Προσθέστε υγιεινά λιπαρά
  • Ελέγξτε τις μερίδες σας
  • Παραμείνετε δραστήριοι και παρακολουθήστε την πρόοδό σας

Καταναλώστε λιγότερες θερμίδες

Για να χάνετε περίπου 0,5–0,7 κιλά την εβδομάδα, στοχεύστε να καταναλώνετε 500–700 θερμίδες λιγότερες από αυτές που χρειάζεστε για τη συντήρηση του βάρους σας.

Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεΐνης

Τροφές όπως το τυρί κότατζ, το τόφου και τα όσπρια σας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα και συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Εντάξτε περισσότερες φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες βελτιώνουν την πέψη και βοηθούν στον έλεγχο της πείνας. Προσθέστε λαχανικά, φρούτα (με μέτρο), δημητριακά ολικής αλέσεως και σπόρους chia στη διατροφή σας.

Κόψτε τη ζάχαρη και τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Αντικαταστήστε τα με εναλλακτικές επιλογές όπως το καστανό ρύζι ή ψωμί και ζυμαρικά ολικής αλέσεως.

Πίνετε 2,5–3 λίτρα νερό

Η καλή ενυδάτωση συμβάλλει στην πιο γρήγορη απώλεια βάρους.

Έξυπνος προγραμματισμός γευμάτων

Τρία ισορροπημένα γεύματα και 1-2 υγιεινά σνακ την ημέρα διατηρούν τον οργανισμό χορτάτο για περισσότερο χρόνο.

Αποφύγετε τις υγρές θερμίδες

Αποφύγετε τα αναψυκτικά, τους συσκευασμένους χυμούς, το αλκοόλ και τους καφέδες με πολλές θερμίδες. Αντικαταστήστε τα με πράσινο τσάι, σκέτο καφέ ή ξινόγαλα (buttermilk).

Προσθέστε υγιεινά λιπαρά

Ξηροί καρποί, σπόροι και αγελαδινό βούτυρο (1-2 κουταλάκια του γλυκού) βοηθούν στην εξισορρόπηση των ορμονών.

Ελέγξτε τις μερίδες σας

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο του πιάτου: ½ πιάτο λαχανικά, ¼ πρωτεΐνη, ¼ δημητριακά ολικής αλέσεως.

Μείνετε δραστήριοι και παρακολουθήστε την πρόοδό σας

Συνδυάστε τη διατροφή σας με 150-180 λεπτά άσκησης την εβδομάδα (καρδιαγγειακή + ενδυνάμωση). Καταγράφετε τα γεύματά σας και παρακολουθήστε το βάρος σας εβδομαδιαία.

12:02 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

