Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε, δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κόνι Μεταξά
Φωτογραφία: Instagram/kmetaxa

Για το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση ρωτήθηκε η Κόνι Μεταξά στη συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο, Αστέρη Κασιμάτη. Η γνωστή τραγουδίστρια παραδέχθηκε πως ήταν εκείνη που αποχώρησε πρώτη από τη σχέση τους και πως δεν έκανε τα πάντα, ώστε ο γάμος τους να αντέξει στον χρόνο.

«Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα, οπότε είμαι οκ με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός», είπε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

«Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο», εξομολογείται η Κόνι Μεταξά για τον γάμο της με τον Μάριο Καπότση και προσθέτει για το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή: «Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν timing. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχα βρει έναν άνθρωπο, δεν θα με ένοιαζε ο χρόνος που έχει περάσει. Απλά τώρα θέλω να είμαι μόνη μου και να συγκεντρωθώ στα επαγγελματικά μου, τα οποία με γεμίζουν πάρα πολύ».

