Τραγωδία στην Καστοριά: «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε» – Ζευγάρι ήταν τα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε». Αυτά τα λόγια επαναλαμβάνουν οι γονείς του 16χρονου Θέμη, ο οποίος έχασε την ζωή του μαζί με την συνομήλικη κοπέλα του, Αλεξάνδρα, σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/08), στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς-Αμυνταίου, στην περιοχή της Κορησού.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Τόσο οι συγγενείς, όσο και οι κάτοικοι των χωριών από τα οποία κατάγονταν τα δύο νέα παιδιά, το Μαυροχώρι και η Πολυκάρπη Καστοριάς, βιώνουν το δικό τους δράμα. Το enikos.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της κοινότητας του Μαυροχωρίου, Βασίλη Μιρκόπουλο, λίγα λεπτά αφού αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας του Θέμη, αφού ήταν στενοί φίλοι. «Οι γονείς είναι συντετριμμένοι, τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Μου έλεγαν “δεν μπορούμε να το πιστέψουμε”. Ολόκληρη η κοινωνία μας ζει μία τραγωδία».

Σύμφωνα με τα όσα είναι μέχρι στιγμής γνωστά, το αυτοκίνητο μάρκας BMW που επέβαιναν τα δύο παιδιά, το οδηγούσε ο 16χρονος Θέμης, και εντοπίστηκε περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα, παραμορφωμένο, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης που προηγήθηκε, σε ένα χωράφι. Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί τα δύο παιδιά, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις και στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι γονείς των παιδιών, μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία του αυτοκινήτου, τα αναζητούσαν διαρκώς, και περίπου στις 02:00 τη νύχτα, δήλωσαν στην αστυνομία ότι τα ψάχνουν, αλλά δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη τους.

«Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Τα παιδιά ήταν ζευγάρι, βγήκαν το βράδυ μία βόλτα, και πήραν κρυφά το αυτοκίνητο. Ο Θέμης από όσο γνωρίζω, πέθανε ακαριαία» προσθέτει ο κ. Μιρκόπουλος.

«Ήταν ζευγάρι στην ζωή, και δυστυχώς, και στον θάνατο»

Στο enikos.gr μίλησε και μία καθηγήτρια από το φροντιστήριο που πήγαιναν τα δύο παιδιά, η οποία όπως λέει, αν και τα γνώριζε μόλις λίγους μήνες, τα είχε στην καρδιά της, κάνοντας λόγο για δύο νέους που ήταν γεμάτοι όνειρα.

«Είχαν πολύ καλή ψυχή, και ήταν γεμάτα όνειρα. Ο Θέμης έπαιζε ποδόσφαιρο και στην ομάδα της Β’ Καστοριάς. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και στις δύο οικογένειες. Δεν έχω λόγια. Τελευταία φορά που τα είδα είπαμε καλό καλοκαίρι και κάναμε αποχαιρετιστήριο πάρτι. Ήταν πολύ χαρούμενα, όπως και πολύ καλοί μαθητές που θα πήγαιναν Β’ Λυκείου. Ήταν ζευγάρι στην ζωή, και δυστυχώς, και στον θάνατο. Αγαπούσε πολύ ο ένας τον άλλον. Θα έρχονταν για μάθημα το Σάββατο, και τα περίμενα, αλλά δεν προλάβαμε…».

«Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι»

Για τον θάνατο των δύο παιδιών, εξέδωσε ανακοίνωση και η Ποδοσφαιρική Οικογένεια της Καστοριάς, η οποία μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook, τα αποχαιρετά.

«Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Οικογένειας της Καστοριάς.

Με αισθήματα μεγάλης οδύνης και βαθύτατης θλίψης, πληροφορηθήκαμε, σήμερα, τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, του Θέμη Σταυρίδη, που υπήρξε μέλος των ακαδημιών μας και της Καστοριάς Β’.

Όλοι εμείς, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Οικογένειας της Καστοριάς, πραγματικά συγκλονισμένοι από το τραγικό αυτό συμβάν, εκφράζουμε, από το βάθος της καρδιάς μας, τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, στους οικείους και τους φίλους του εκλιπόντα.

Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και στην οικογένεια και στους συγγενείς της άτυχης κοπέλας που ήταν συνοδηγός.

Καλό Παράδεισο να έχουν και τα δύο παιδιά κι ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους».