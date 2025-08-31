Οριστικοποιείται το πακέτο της ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό – Οι τελευταίες πληροφορίες για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν

Στις κυβερνητικές συσκέψεις της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου ελαφρύνσεων και ενισχύσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Πρόκειται για εξαγγελίες που θα αφορούν σε μειώσεις φόρων με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά, ενισχύσεις σε ένστολους και συνταξιούχους καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος με στόχο να διατεθούν προς ενοικίαση στην αγορά από τους ιδιοκτήτες τους χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν κλειστές.

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως διαμηνύθηκε από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών της καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας είναι να αξιοποιηθεί η υπεραπόδοση της οικονομίας και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να μειωθούν οι φόροι στα μεσαία εισοδήματα, με παράλληλες ελαφρύνσεις και στα χαμηλότερα, να ενισχυθούν οι ευάλωτες κατηγορίες και να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό με μέτρα που θα αφορούν μειώσεις στις οικογένειες με παιδιά και παρεμβάσεις για να αυξηθεί η προσφορά στην αγορά κατοικίας.

Το πακέτο μέτρων θα κυμαίνεται στα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ και είναι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αποτέλεσμα των επιπλέον εσόδων που φέρνουν στον προϋπολογισμό οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και η πολιτική περιορισμού της φοροδιαφυγής. Την υπεραπόδοση αυτή πιστοποιούν και τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οποία το πρωτογενές πλεόνασμα το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ανήλθε στα 7,939 δισ. ευρώ υπερδιπλάσιο του αρχικού στόχου των 3,599 δισ. ευρώ με τα φορολογικά έσοδα στα 40,434 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 2,150 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν

Με τον «αέρα» αυτών των επιδόσεων στις συσκέψεις του πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα θα κλειδώσει το πακέτο της ΔΕΘ το οποίο σύμφωνα με όλα τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι θα περιλαμβάνει:

  • Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ οι οποίες θα φέρουν ελαφρύνσεις και στις χαμηλότερες κατηγορίες.
  • Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
  • Παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών.
  • Κατάργηση του υπολοίπου της προσωπικής διαφοράς για 600.000 συνταξιούχους προ του 2016 προκειμένου να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις.
  • Εισοδηματική ενίσχυση των ενστόλων που θα φέρουν αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα αποτελούν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά, για αυτό και αναμένεται να ανακοινωθεί πλέγμα κινήτρων και αντικινήτρων προς την κατεύθυνση αυτή που θα αφορά τους ιδιοκτήτες παράλληλα με διευκολύνσεις προς τους ενοικιαστές.

Συγκεκριμένες ανακοινώσεις αναμένεται να υπάρξουν και για το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την αγορά κατοικίας θα περιλαμβάνεται και η παράταση για ακόμη ένα έτος και το 2026 της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

