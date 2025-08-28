Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές – Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά»

Στέλλα Κονιτοπούλου

Η Στέλλα Κονιτοπούλου αποκαλύπτει τις τρεις αποβολές που βίωσε, σε συνέντευξη της στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Η κορυφαία τραγουδίστρια του νησιώτικου τραγουδιού μίλησε για τον σκληρότερο σταθμό της ζωής της, ενώ παραδέχτηκε τον πόνο, αλλά και τη δύναμη που γεννήθηκε μέσα από αυτόν.

Στέλλα Κονιτοπούλου: Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το στομάχι της – «Έχω περάσει πολλά»

Θα έλεγες λοιπόν ότι ο σύζυγός σου είναι ο φύλακας άγγελός σου, τόσο στη ζωή όσο και στη σκηνή;

Ακριβώς. Είναι πάντα δίπλα μου, διακριτικά, χωρίς να θέλει να φαίνεται ή να το προβάλλει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά που, σε ένα μαγαζί με τρεις χιλιάδες κόσμο, το τακούνι μου πιάστηκε σε μια τρύπα πάνω στην πίστα. Πριν καν προλάβω να αντιδράσω, ήρθε αθόρυβα από τα καμαρίνια, με βοήθησε να το βγάλω και συνέχισα κανονικά. Είναι εκεί σε κάθε στιγμή, στη ζωή και στη δουλειά, πάντα με ταπεινότητα. Αν ήταν εγωιστής, ίσως να μην μπορούσε να λειτουργήσει όλο αυτό μεταξύ μας. Όμως με τον χαρακτήρα του, έχει γίνει πραγματικά το στήριγμά μου.

Ότι η κόρη σου δεν ακολούθησε τα βήματά σου στη μουσική, σε βρήκε σύμφωνη ή θα ήθελες να συνεχίσει την παράδοση;

Εγώ πάντα τη στήριζα να εξερευνήσει, αλλά ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, αν και έκανε μουσικές σπουδές και ξέρει από μουσική, γιατί είναι φιλόμουση. Τελικά ακολούθησε τον δικό της δρόμο, με καλλιτεχνική τάση σε αυτό που κάνει σήμερα. Πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να επιλέγουν μόνα τους τον δρόμο τους για να είναι ευτυχισμένα, όπως κι εγώ αγάπησα αυτό που έκανα και είμαι χαρούμενη. Η Αγγελική σπούδασε Ιστορικό Αρχαιολογικό και έκανε μάστερ στη μουσειολογία.

Έχεις μιλήσει ανοιχτά για τις αποβολές που είχες. Πώς τις βίωσες και υπάρχει κάποιο μήνυμα για τις γυναίκες που περνούν κάτι αντίστοιχο;

Ναι, είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά. Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά γιατί ήμουν πολύ νέα, είκοσι χρονών, και έλεγα ότι έχω χρόνο μπροστά μου. Το άγχος πάντα με επηρεάζει αρνητικά. Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι ότι ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται, αρκεί να το θέλουμε και να παλέψουμε γι’ αυτό. Χωρίς προσπάθεια, δεν γίνεται τίποτα.

