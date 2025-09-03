Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος – «Η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι πιο φτωχή», έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Νικ Μητρόπουλος, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης Μάικλ Δουκάκη, πέθανε στη Βοστώνη σε ηλικία 73 ετών. Ήταν σημαντική προσωπικότητα για την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά και για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια σε όλη του τη ζωή.

Γεννημένος στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, ο Μητρόπουλος ήταν το τρίτο παιδί της Κάθριν και του Θεόδωρου Μητρόπουλου. Μετά την αποφοίτησή του από το Cambridge Rindge and Latin School, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και αργότερα απέκτησε δεύτερο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συνέβαλε σε σημαντικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η συμβολή του στη δημιουργία της απευθείας πτήσης μεταξύ Αθήνας και Βοστώνης από την Delta Air Lines, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2022. Μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός πολιτικά, στηρίζοντας το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης αποχαιρέτησε τον Νικ Μητρόπουλο, τονίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και τον ρόλο του ως μέντορα και φίλο για πολλούς νέους Έλληνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού:

«Ο Νικ Μητρόπουλος δεν ήταν απλώς μια εμβληματική μορφή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ήταν ένας άνθρωπος που ακούμπησε και άλλαξε πολλές ζωές.

Στα φοιτητικά μου χρόνια ήταν πάντα εκεί. Για εμένα, όπως και για πολλούς νέους Έλληνες, ο Νικ υπήρξε μέντορας — που στην πορεία έγινε φίλος. Με μια κουβέντα ενθάρρυνσης, με μια συμβουλή, με εκείνη τη διακριτική αλλά βαθιά παρουσία που σε σημάδευε.

Η ιστορία θα τον θυμάται ως τον πιο στενό συνεργάτη του Μάικλ Δουκάκη στην προεδρική εκστρατεία του 1988 και στα χρόνια που ακολούθησαν. Και αμέσως μετά, ως μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία στο Χάρβαρντ, στη Σχολή Κένεντι, όπου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μια ολόκληρη γενιά φοιτητών.

Στο δημόσιο βήμα που κέρδισε με το έργο του, εξέφρασε τη βαθιά του αγάπη για την Ελλάδα. Μια αγάπη ανιδιοτελή, χωρίς αντίκρυσμα, χωρίς να περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα. Ήταν πατριώτης της διασποράς σε όλο του το είναι.

Η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι πιο φτωχή χωρίς τον Νικ. Αλλά η μνήμη του θα μείνει ζωντανή — γιατί έμαθε σε πολλούς ότι η πολιτική και η ζωή αποκτούν νόημα μόνο όταν ασκούνται με ακεραιότητα, ανθρωπιά και αγάπη για την πατρίδα».