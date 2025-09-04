Champions League: Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς

Η Πάφος ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League, ωστόσο η χαρά της συνοδεύεται από μια μεγάλη έκπληξη. Ο προπονητής της κυπριακής ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, πήρε την απόφαση να αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, γεγονός που ξάφνιασε πολλούς.

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, θεωρείται ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ και είναι ένας εκ των αρχηγών. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στην περσινή πορεία της Πάφου μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ συνέβαλε καθοριστικά και στο φετινό ταξίδι της ομάδας από τα προκριματικά μέχρι την League Phase.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα κυπριακά ρεπορτάζ, οι σχέσεις του με τον Καρσέδο είναι πλέον τεταμένες. Το «κόψιμο» από την ευρωπαϊκή λίστα θεωρείται ένδειξη ότι το κλίμα έχει χαλάσει οριστικά και πιθανότατα προαναγγέλλει την αποχώρησή του. Μάλιστα, φημολογείται πως ο ίδιος ο παίκτης έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα.

Η απουσία του Τάνκοβιτς δημιουργεί ένα μεγάλο αγωνιστικό κενό που δύσκολα καλύπτεται, ειδικά σε αυτή τη χρονική περίοδο, καθώς οι μεταγραφικές επιλογές είναι περιορισμένες. Ο 28χρονος άσος μετρά 34 γκολ και 26 ασίστ σε 134 συμμετοχές με την Πάφο, στην οποία αγωνίζεται από το 2022, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.