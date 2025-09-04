Champions League: Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Champions League: Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς

Η Πάφος ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League, ωστόσο η χαρά της συνοδεύεται από μια μεγάλη έκπληξη. Ο προπονητής της κυπριακής ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, πήρε την απόφαση να αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, γεγονός που ξάφνιασε πολλούς.

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, θεωρείται ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ και είναι ένας εκ των αρχηγών. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στην περσινή πορεία της Πάφου μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ συνέβαλε καθοριστικά και στο φετινό ταξίδι της ομάδας από τα προκριματικά μέχρι την League Phase.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα κυπριακά ρεπορτάζ, οι σχέσεις του με τον Καρσέδο είναι πλέον τεταμένες. Το «κόψιμο» από την ευρωπαϊκή λίστα θεωρείται ένδειξη ότι το κλίμα έχει χαλάσει οριστικά και πιθανότατα προαναγγέλλει την αποχώρησή του. Μάλιστα, φημολογείται πως ο ίδιος ο παίκτης έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα.

Η απουσία του Τάνκοβιτς δημιουργεί ένα μεγάλο αγωνιστικό κενό που δύσκολα καλύπτεται, ειδικά σε αυτή τη χρονική περίοδο, καθώς οι μεταγραφικές επιλογές είναι περιορισμένες. Ο 28χρονος άσος μετρά 34 γκολ και 26 ασίστ σε 134 συμμετοχές με την Πάφο, στην οποία αγωνίζεται από το 2022, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας – Οι 5 άξονες παρεμβάσεων

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Πρώτη και αήττητη η Τουρκία μετά την ματσάρα κόντρα στην Σερβία – Τα πρώτα ζευγάρια των «16» – Τα σενάρια που φέρνουν την Εθνική από 1η έως και 4η

Η τελευταία αγωνιστική των δύο πρώτων ομίλων του EuroBasket 2025 ανακάτεψε την τράπουλα και έδ...
18:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

La Liga: Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον Ινιάκι Γουίλιαμς

Δικαστήριο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε σήμερα (3/9) ότι, κατόπιν συμβιβασμού, επέβαλε ποινή φυλά...
15:51 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Τάκλιν «καράτε» σε αγώνα του Λιγκ Καπ Αγγλίας – «Πάγωσαν» ποδοσφαιριστές και θεατές

Το πιο «δολοφονικό» τάκλιν της νέας σεζόν στο Λιγκ Καπ Αγγλίας (EFL Cup), μέχρι στιγμής, ανήκε...
13:16 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase – Αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος