Πρώτη δικαστική νίκη για το Χάρβαρντ: Η κυβέρνηση Τραμπ μπλόκαρε παράνομα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από το πανεπιστήμιο

Η πρώτη δικαστική νίκη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επί της κυβέρνησης Τραμπ είναι γεγονός. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής την Τετάρτη δικαίωσε το Πανεπιστήμιο της Ivy League (αθλητική ένωση των πανεπιστημίων η οποία αποτελείται από οκτώ ιδιωτικά πανεπιστήμια της βορειοανατολικής πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών) στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για έρευνες, τα οποία είχαν παγώσει από τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έρευνας προς το Χάρβαρντ ως αντίποινα για την απόρριψη ορισμένων πολιτικών από το πανεπιστήμιο. Ωστόσο η Aμερικανίδα ομοσπονδιακή δικαστή, Άλισον Μπάροουζ έκρινε ότι η ενέργεια αυτή ήταν παράνομη και διέταξε την επιστροφή των κονδυλίων.

Η απόφαση αποτελεί μια σημαντική νίκη για το Χάρβαρντ στη διαμάχη του με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία επίσης επεδίωξε να εμποδίσει το πανεπιστήμιο να φιλοξενεί ξένους φοιτητές και απείλησε να ανακαλέσει το καθεστώς απαλλαγής από φόρους.

Στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το αρχαιότερο αμερικανικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ότι κάνει κατήχηση στην ιδεολογία «woke», χρησιμοποιώντας όρο που έχει ιδιοποιηθεί η δεξιά στις ΗΠΑ κι επισείει όταν αναφέρεται μειωτικά σε ιδέες που βρίσκει υπερβολικά προοδευτικές.

Το κατηγόρησε επίσης ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους Εβραίους ή Ισραηλινούς φοιτητές του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολή του εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αντίποινα, η κυβέρνησή του αποφάσισε να στερηθεί το Χάρβαρντ πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων προοριζόμενων για έρευνα στα πεδία της υγείας, ενώ ανακάλεσε επίσης την πιστοποίηση SEVIS του ιδρύματος, θέτοντάς το με άλλα λόγια εκτός του βασικού συστήματος μέσω του οποίου ξένοι φοιτητές εξασφαλίζουν τη φοίτησή τους σε ιδρύματα των ΗΠΑ.

Κατόπιν της προσφυγής της διοίκησης του πανεπιστημίου, η δικάστρια ανέφερε στην απόφασή της πως «ο αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές διάκρισης ή προκατάληψης, είναι απαράδεκτος. Είναι σαφές, κατά την άποψη ακόμη και του ίδιου του Χάρβαρντ, ότι το πανεπιστήμιο αντιμετώπισε αντισημιτισμό τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσε – και θα όφειλε – να είχε χειριστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό».

Όμως «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που πλήττονται από το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων και τον αντισημιτισμό», συμπληρώνει στην ετυμηγορία.

Η κ. Μπάροουζ προσάπτει ιδίως στην κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας»