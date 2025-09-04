Έπεσε το «X» – Αναφορές για προβλήματα στο πρώην Twitter

Προβλήματα στην πρόσβαση των υπηρεσιών του Χ (πρώην Twitter) αναφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης βλαβών downdetector.

Χρήστες από διάφορες χώρες σημείωσαν ότι δεν εμφανίζεται η ροή των αναρτήσεων, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα του Έλον Μασκ να φαίνεται εκτός λειτουργίας για πολλούς. Παράλληλα, αρκετοί ανέφεραν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας γενικευμένης δυσλειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία, ενώ τα προβλήματα παραμένουν σε εξέλιξη, με τους χρήστες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους στα κοινωνικά δίκτυα.