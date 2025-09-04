Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν πλοιάριο που μετέφερε περίπου 100 επιβάτες ανατράπηκε την ώρα που διέσχιζε τον ποταμό Μαλέλε, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας. Το τραγικό δυστύχημα, που συνέβη την Τρίτη, έχει συγκλονίσει τη χώρα, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται, ενώ δεκάδες επιβάτες κατάφεραν να σωθούν.

Ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, Αμπούμπακαρ Ίντρις, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τραγωδία αποδίδεται σε υπερφόρτωση του σκάφους και σε σύγκρουση με κορμό δέντρου που βρισκόταν μέσα στο ποτάμι.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της τοπικής αυτοδιοίκησης Μπόργκου, Αμπντουλάχι Μπάμπα Άρα, επιβεβαίωσε ότι τα θύματα αυξάνονται συνεχώς. «Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει φτάσει τους 60», δήλωσε στο Reuters. «Δέκα άτομα βρέθηκαν σε σοβαρή κατάσταση και πολλοί ακόμα αναζητούνται». Όπως έγινε γνωστό, τα περισσότερα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 29 σοροί, ενώ δύο άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Παράλληλα, περίπου 50 επιβάτες διασώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Το πλοιάριο είχε ξεκινήσει από το χωριό Τούγκαν Σουλέ και είχε προορισμό την κοινότητα Ντούγκα. Ωστόσο, το ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία, προσθέτοντας άλλο ένα περιστατικό στον μακρύ κατάλογο ναυτικών δυστυχημάτων που σημειώνονται στη χώρα.