EuroBasket 2025: Πρώτη και αήττητη η Τουρκία μετά την ματσάρα κόντρα στην Σερβία – Τα πρώτα ζευγάρια των «16» – Τα σενάρια που φέρνουν την Εθνική από 1η έως και 4η

Η τελευταία αγωνιστική των δύο πρώτων ομίλων του EuroBasket 2025 ανακάτεψε την τράπουλα και έδωσε τρομερό ενδιαφέρον στη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Μεγάλη Βρετανία πέτυχε την πρώτη της νίκη μετά από 12 χρόνια, αφήνοντας εκτός συνέχειας το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Εσθονία και προκρίθηκε, ενώ η Λιθουανία λύγισε δύσκολα τη Σουηδία. Την ίδια ώρα, η Γερμανία πέρασε σαν «οδοστρωτήρας» από τη Φινλανδία, ολοκληρώνοντας αήττητη την πρώτη φάση. Στον Α’ Όμιλο, η Τουρκία έκλεψε την παράσταση καθώς επικράτησε της Σερβίας στο καλύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης με 95-90, κρατώντας και αυτή το απόλυτο. Έτσι συμπληρώθηκε το πρώτο μισό του παζλ για τους «16», με την Ελλάδα να μπαίνει στη δική της τελική μάχη κόντρα στην Ισπανία για την κορυφή του Γ’ Ομίλου.

Το ντέρμπι Τουρκίας – Σερβίας ήταν πραγματική διαφήμιση του μπάσκετ. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν μπήκε πιο δυνατά, κρατώντας το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο με 19-18, με τους Σένγκουν και Όσμαν να ξεχωρίζουν, ενώ ο Γιόκιτς δυσκολευόταν να βρει ρυθμό. Η δεύτερη περίοδος ήταν πραγματικό θρίλερ, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και τον Σένγκουν να γεμίζει τη στατιστική του (12π., 8ριμπ., 6ασ.), έχοντας πολύτιμη βοήθεια από Λάρκιν (12π., 4/5τρ.) και Όσμαν (10π.). Από την πλευρά των Σέρβων, Μιλουτίνοφ, Γιόβιτς και Πετρούσεφ στήριξαν τον Γιόκιτς (8π., 5ριμπ., 2ασ.), κρατώντας την ομάδα τους κοντά.

Στο πρώτο ημίχρονο, η Σερβία σούταρε με εντυπωσιακό 13/17 δίποντα, ενώ η Τουρκία απειλούσε από την περιφέρεια με 9/16 τρίποντα, καταγράφοντας 16 ασίστ για μόλις τρία λάθη. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με Λάρκιν (19π.), Όσμαν (16π.) και Σένγκουν (20π., 8ριμπ., 7ασ.) να συνεχίζουν το επιθετικό κρεσέντο. Η Σερβία απαντούσε με τους Γιόκιτς (15π., 7ριμπ., 3ασ.), Πετρούσεφ (11π.) και Γιόβιτς (10π.), αλλά η Τουρκία πήρε μικρό προβάδισμα +6 (70-64) πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο 74-73.

Στην τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να δίνουν μάχη πόντο-πόντο. Η Σερβία πέρασε μπροστά 84-88 στα 3:36 πριν από τη λήξη, όμως η Τουρκία απάντησε άμεσα με σερί 5-0, παίρνοντας εκ νέου τα ηνία με 89-88 στα 2:10. Από εκεί και πέρα, με σούπερ Σένγκουν (28π., 13ριμπ., 8ασ.) και εξαιρετικό Λάρκιν (23π., 5/8τρ.) κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη που την άφησε μόνη πρώτη και αήττητη στον Α’ Όμιλο.

Η Μεγάλη Βρετανία κυνήγησε τη νίκη στον 2ο όμιλο και την πήρε με 89-83 απέναντι στο Μαυροβούνιο, σε ένα ματς με 15 αλλαγές στο προβάδισμα. Ήταν η πρώτη της επιτυχία σε EuroBasket από το 2013. Το Μαυροβούνιο, παρότι ο Νίκολα Βούτσεβιτς έκανε εντυπωσιακό double double με 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αποχαιρετά τη διοργάνωση. Οι Βρετανοί είχαν κορυφαίο τον Μάιλς Χέσον με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ακουάσι Γιεμπόα σημείωσε τους 4 τελευταίους πόντους, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Παράλληλα, η Σουηδία πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί λόγω της ευρείας νίκης της επί της Βρετανίας.

Μεγάλη μάχη έγινε και στον 1ο όμιλο, όπου η Πορτογαλία επικράτησε με 68-65 της Εσθονίας και έμεινε στη Ρίγα. Ο Ραφαέλ Λισμπόα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς σημείωσε τους καθοριστικούς πόντους στις βολές και τελείωσε το ματς με 17 πόντους και 5 ασίστ. Ο Νιεμίας Κέτα πρόσφερε 15 πόντους πριν αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές, ενώ ο Μιγκέλ Κειρόθ άγγιξε το double double με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από την Εσθονία ξεχώρισε ο Άρτουρ Κόνοντσουκ με 20 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να κρατήσει την ομάδα του στη διοργάνωση.

Στον ίδιο όμιλο, η Λιθουανία νίκησε με 74-71 τη Σουηδία σε ντέρμπι. Οι Σουηδοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά, φτάνοντας μέχρι και το +12, όμως οι Λιθουανοί αντέδρασαν, γύρισαν το παιχνίδι και στο τέλος πήραν τη νίκη, με τον Λάρσον να αστοχεί στο σουτ που θα έστελνε το ματς στην παράταση. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Γιόνας Βαλαντσιούνας (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Αζουόλας Τουμπέλις (12 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Άρνας Βελίτσκα (14 πόντοι, 7 ασίστ).

Η Γερμανία έκλεισε με εμφατικό τρόπο την πρώτη φάση, νικώντας τη Φινλανδία με 91-61 και τερματίζοντας αήττητη (5-0) στην κορυφή του 2ου ομίλου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 έδειξε τη δύναμή της, με τον Φραντς Βάγκνερ να σημειώνει 23 πόντους, ενώ η άμυνα της ομάδας κατέγραψε 10 κοψίματα, περιορίζοντας τους Φινλανδούς σε 25 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»

Με αυτά τα αποτελέσματα συμπληρώθηκαν τα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των «16»:

Λιθουανία – Λετονία

Τουρκία – Σουηδία

Γερμανία – Πορτογαλία

Σερβία – Φινλανδία

Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα γίνουν γνωστά μετά τα αποτελέσματα στους 3ο και 4ο ομίλους.

Τα σενάρια που φέρνουν την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ από 1η έως και 4η

Η Εθνική Ελλάδας, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, αντιμετωπίζει την Ισπανία την Πέμπτη (21:30, ΕΡΤ1). Η νίκη είναι απαραίτητη για να διατηρήσει την πρωτιά, καθώς με ήττα κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στην 4η θέση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για το μεγάλο ματς, ενώ η Ισπανία «καίγεται» για τη νίκη, καθώς με ήττα κινδυνεύει να αποκλειστεί αν η Βοσνία κερδίσει τη Γεωργία.

Τα σενάρια είναι ξεκάθαρα: