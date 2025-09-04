Γιώργος Καράβας: «Και σε ψυχολόγο έχω πάει και με τον εαυτό μου έχω μείνει μόνος μου»

«Από 25 χρονών, που ξεκίνησα να λείπω στο εξωτερικό, μέχρι και σήμερα έχω κάνει αρκετές συνεδρίες» εξομολογήθηκε ο Γιώργος Καράβας, μιλώντας για την προσωπική του εμπειρία με την ψυχανάλυση και την ψυχολογική υποστήριξη.

Το γνωστό μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική του πορεία όσο και στις στιγμές που ένιωσε την ανάγκη να στραφεί σε ψυχολόγο. Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για το αν έχει μετανιώσει για επιλογές του, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει τα λάθη και τις δυσκολίες στη ζωή του.

Ο Γιώργος Καράβας ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει και απάντησε: «Ό,τι έκανα στη ζωή μου με έχει φέρει στο σήμερα. Οπότε όχι, δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Είμαι ευτυχισμένος. Σίγουρα έχω πάρει και λάθος αποφάσεις, αλλά it is what it is. Δεν θα το υπεραναλύσω. Όλοι κάνουμε λάθη. Αν άλλαζα κάτι, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα, το οποίο μου αρέσει».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι δεν έχει ασχοληθεί με τον διαλογισμό, αλλά προτίμησε την ψυχανάλυση. «Όχι, έχω κάνει την ψυχανάλυση μου όμως. Και σε ψυχολόγο έχω πάει και με τον εαυτό μου έχω μείνει μόνος μου για να αναλογιστώ που βρίσκομαι και που θέλω να πάω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε σε ποια φάση της ζωής του απευθύνθηκε σε ψυχολόγο, απάντησε: «Αρκετές φορές έχω πάει. Από 25 χρονών, που ξεκίνησα να λείπω στο εξωτερικό, μέχρι και σήμερα έχω κάνει αρκετές συνεδρίες. Σίγουρα είναι κάτι που σε βοηθάει, αλλά στο τέλος της ημέρας εσύ αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Αν δεν έχεις τη διάθεση να ξεμπερδέψεις μέσα σου τα πράγματα, ο ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει μόνο σε έναν βαθμό. Δεν μιλάω για τα πολύ σοβαρά θέματα που χρήζουν εξωτερικής βοήθειας, μιλάω για τις αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις και έχουν ένα ρίσκο».