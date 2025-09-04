Ινδία: Μειώσεις φόρων σε καταναλωτικά αγαθά ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την Τετάρτη τη μείωση των φόρων κατανάλωσης σε εκατοντάδες προϊόντα, από κλιματιστικά μέχρι μικρά αυτοκίνητα, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την εγχώρια ζήτηση και να περιορίσει τις συνέπειες από την επιβολή των αυξημένων αμερικανικών δασμών. Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προστασίας της οικονομίας, καθώς οι νέες εμπορικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών απειλούν να πλήξουν σημαντικό μέρος των ινδικών εξαγωγών.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή νέων δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι στοχεύουν ινδικά προϊόντα που κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Η Ινδία αντέδρασε με το μέτρο της μείωσης του φόρου αγαθών και υπηρεσιών (GST), που εγκρίθηκε από διακυβερνητική επιτροπή και θα εφαρμοστεί στις 22 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την έναρξη σημαντικού ινδουιστικού φεστιβάλ, λίγο πριν το Ντιβάλι.

Η φορολογική αναμόρφωση περιορίζει τις τέσσερις κατηγορίες φόρου κατανάλωσης (5%, 12%, 18% και 28%) σε δύο: 5% και 18%. Τα περισσότερα προϊόντα θα ενταχθούν σε χαμηλότερους συντελεστές, ενώ για πολυτελή είδη, όπως μεγάλα αυτοκίνητα, καπνός και τσιγάρα, θα ισχύσει ειδικός φόρος 40%. Παράλληλα, δεν θα επιβάλλεται κανένας φόρος στις αγορές ασφάλειας ζωής και υγείας.

Η Υπουργός Οικονομικών Νιρμάλα Σιταραμάν υπογράμμισε ότι το μέτρο θα ενισχύσει την κατανάλωση και θα ανακουφίσει μικρές επιχειρήσεις και εμπόρους. Ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών μας και θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις και εμπόρους».

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί έχουν ανεβάσει το συνολικό ποσοστό σε 50%, μετά την επιβολή επιπλέον 25% τον περασμένο μήνα. Η Ουάσινγκτον αιτιολόγησε το μέτρο με τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, γεγονός που προκάλεσε νέα ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου.

Παρά τη βελτίωση που είχαν γνωρίσει οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Ινδίας τα τελευταία χρόνια, παραμένουν ευάλωτες σε διαμάχες για την πρόσβαση στις αγορές και τις πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των χωρών. Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι νέοι δασμοί μπορεί να κάνουν τις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μη βιώσιμες, οδηγώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας και επιβράδυνση της οικονομίας.

Για να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αγορά, η Ινδία προχωρά σε διεύρυνση των εξαγωγικών της προορισμών, στρέφοντας το βλέμμα σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία. Οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπορική συμφωνία αποκτούν νέα δυναμική, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει επιπλέον κίνητρα για τους εξαγωγείς, όπως ευνοϊκά τραπεζικά δάνεια.

Με αυτά τα μέτρα, η Ινδία επιχειρεί να στηρίξει την οικονομία της απέναντι σε μια δύσκολη εμπορική συγκυρία, συνδυάζοντας φοροελαφρύνσεις και διεθνείς συμμαχίες για να περιορίσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και να προστατεύσει την εγχώρια ανάπτυξη.