Νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι της Υεμένης στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, γεγονός που προκάλεσε την ενεργοποίηση σειρήνων στο Τελ Αβίβ και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Οι Χούθι ανέλαβαν λίγο αργότερα την ευθύνη, δηλώνοντας ότι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το Τελ Αβίβ ως αρχική απάντηση, όπως είπαν, στις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Υεμένης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο ισραηλινός στρατός υπογράμμισε ότι «ύστερα από επιτόπια έρευνα, επιβεβαιώθηκε πως το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποίησε πύραυλο επιφανείας-επιφανείας με υποπυρομαχικά (cluster warhead)». Αργότερα, οι Χούθι προχώρησαν σε νέα εκτόξευση πυραύλου, ο οποίος επίσης αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή αεράμυνα.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν πράξεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν τόσο πυραύλους όσο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα προτού φτάσουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Το Ισραήλ έχει απαντήσει με βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη. Στους στόχους περιλαμβάνεται και το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Χοντέιντα. Η τελευταία επιχείρηση είχε βαρύ απολογισμό, καθώς σκοτώθηκαν ανώτεροι αξιωματούχοι των Χούθι, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής της κυβέρνησής τους.