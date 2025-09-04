Ελλάδα – Λευκορωσία: Χωρίς απουσίες η προπόνηση της Τετάρτης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ελλάδα – Λευκορωσία: Χωρίς απουσίες η προπόνηση της Τετάρτης – ΒΙΝΤΕΟ

Με όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του δούλεψε για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η Εθνική ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Λευκορωσία την Παρασκευή (05/09, 21:45), στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι διεθνείς που είχαν ακολουθήσει πρόγραμμα αποφόρτισης, λόγω των αγώνων με τις ομάδες τους, επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ευχάριστη εξέλιξη αποτέλεσε η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και προπονήθηκε κανονικά.

Ο Σέρβος τεχνικός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της προπόνησης στην τακτική και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, χωρίς να αποκαλύψει τις τελικές του σκέψεις για την ενδεκάδα. Η προπόνηση διήρκησε περίπου 80 λεπτά, με τον ρυθμό να είναι υψηλός και το βάρος να πέφτει στις λεπτομέρειες που θα παίξουν ρόλο στο ματς με τους Λευκορώσους.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (04/09, 18:30) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου θα φιλοξενηθεί και το παιχνίδι της Παρασκευής. Όλα δείχνουν πως η Εθνική θα παρουσιαστεί πάνοπλη, με στόχο να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας – Οι 5 άξονες παρεμβάσεων

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άγγελος Ποστέκογλου: Ψιλά στην λίστα της Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, με το...
01:30 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Champions League: Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς

Η Πάφος ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phas...
01:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Πρώτη και αήττητη η Τουρκία μετά την ματσάρα κόντρα στην Σερβία – Τα πρώτα ζευγάρια των «16» – Τα σενάρια που φέρνουν την Εθνική από 1η έως και 4η

Η τελευταία αγωνιστική των δύο πρώτων ομίλων του EuroBasket 2025 ανακάτεψε την τράπουλα και έδ...
18:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

La Liga: Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον Ινιάκι Γουίλιαμς

Δικαστήριο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε σήμερα (3/9) ότι, κατόπιν συμβιβασμού, επέβαλε ποινή φυλά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος