Ελλάδα – Λευκορωσία: Χωρίς απουσίες η προπόνηση της Τετάρτης – ΒΙΝΤΕΟ

Με όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του δούλεψε για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η Εθνική ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Λευκορωσία την Παρασκευή (05/09, 21:45), στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι διεθνείς που είχαν ακολουθήσει πρόγραμμα αποφόρτισης, λόγω των αγώνων με τις ομάδες τους, επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ευχάριστη εξέλιξη αποτέλεσε η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και προπονήθηκε κανονικά.

Ο Σέρβος τεχνικός αφιέρωσε μεγάλο μέρος της προπόνησης στην τακτική και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, χωρίς να αποκαλύψει τις τελικές του σκέψεις για την ενδεκάδα. Η προπόνηση διήρκησε περίπου 80 λεπτά, με τον ρυθμό να είναι υψηλός και το βάρος να πέφτει στις λεπτομέρειες που θα παίξουν ρόλο στο ματς με τους Λευκορώσους.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (04/09, 18:30) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου θα φιλοξενηθεί και το παιχνίδι της Παρασκευής. Όλα δείχνουν πως η Εθνική θα παρουσιαστεί πάνοπλη, με στόχο να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.