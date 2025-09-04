ΗΠΑ: Κατασχέθηκαν 300 τόνοι χημικών ουσιών από την Κίνα που προορίζονταν για παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Κατασχέθηκαν 300 τόνοι χημικών ουσιών από την Κίνα που προορίζονταν για παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη την κατάσχεση 300 τόνων πρόδρομων χημικών ουσιών, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είχαν αποσταλεί από την Κίνα και προορίζονταν για το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό, με σκοπό την παρασκευή μεθαμφεταμινών.

Η ανακοίνωση έγινε στο Τέξας από την εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, και τον προσωρινό διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Τοντ Λάιονς, οι οποίοι χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως «τη μεγαλύτερη κατάσχεση πρόδρομων χημικών ουσιών για την παραγωγή ναρκωτικών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Επρόκειτο για «δυο φορτία χημικών ουσιών, που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό», επέμεινε η Τζανίν Πίρο, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους σε αποθήκη στην Πασαντίνα.

Τα 13.000 βαρέλια που κατασχέθηκαν την περασμένη περιείχαν βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης, «η αξία της οποίας στον δρόμο στο Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την κ. Πίρο, η κατάσχεση κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγράψει το καρτέλ Σιναλόα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν έτσι πλέον διευρυμένες εξουσίες, όπως «τη δυνατότητα να παρακολουθούν» τέτοια φορτία προτού φθάσουν καν στον προορισμό τους, συμπλήρωσε ο κ. Λάιονς.

«Καθημερινά, τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στέλνονται από την Κίνα στο Μεξικό, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ και των πολιτών της», πέταξε η κ. Πίρο.

Η υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Guangzhou Tengyue, προσάπτοντάς της πως ενέχεται «στην παραγωγή και στην πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς».

Το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανήγγειλε εξάλλου την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της κινεζικής εταιρείας αυτής, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας – Οι 5 άξονες παρεμβάσεων

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Πρώτη δικαστική νίκη για το Χάρβαρντ: Η κυβέρνηση Τραμπ μπλόκαρε παράνομα 2 δισεκατομμύρια δολάρια από το πανεπιστήμιο

Η πρώτη δικαστική νίκη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ επί της κυβέρνησης Τραμπ είναι γεγονός. Ένας...
01:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν πλοιάριο που μετέφερε περίπου 100 επιβάτες αν...
00:16 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Απαγορεύθηκε συναυλία του Γάλλου τραγουδιστή, Ενρίκο Μασιάς, λόγω των φιλοϊσραηλινών θέσεών του

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι απαγόρευσαν την προγραμματισμένη για την Παρασκευή σ...
00:06 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μονή Σινά: Καλείται για εξηγήσεις από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με αφορμή την κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μονή της Αγίας Αικατερίν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος