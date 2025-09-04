ΗΠΑ: Κατασχέθηκαν 300 τόνοι χημικών ουσιών από την Κίνα που προορίζονταν για παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη την κατάσχεση 300 τόνων πρόδρομων χημικών ουσιών, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είχαν αποσταλεί από την Κίνα και προορίζονταν για το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό, με σκοπό την παρασκευή μεθαμφεταμινών.

Η ανακοίνωση έγινε στο Τέξας από την εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, και τον προσωρινό διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Τοντ Λάιονς, οι οποίοι χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως «τη μεγαλύτερη κατάσχεση πρόδρομων χημικών ουσιών για την παραγωγή ναρκωτικών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Επρόκειτο για «δυο φορτία χημικών ουσιών, που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό», επέμεινε η Τζανίν Πίρο, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους σε αποθήκη στην Πασαντίνα.

U.S. Seizes 300,000 Kilos of Meth Precursor Chemicals Sent from China Destined for Mexico’s Sinaloa Drug Cartel WATCH THE PRESS CONFERENCE LIVE: https://t.co/6kKQq3FIPJ@USAttyPirro — U.S. Attorney DC (@USAO_DC) September 3, 2025

Τα 13.000 βαρέλια που κατασχέθηκαν την περασμένη περιείχαν βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης, «η αξία της οποίας στον δρόμο στο Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την κ. Πίρο, η κατάσχεση κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγράψει το καρτέλ Σιναλόα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν έτσι πλέον διευρυμένες εξουσίες, όπως «τη δυνατότητα να παρακολουθούν» τέτοια φορτία προτού φθάσουν καν στον προορισμό τους, συμπλήρωσε ο κ. Λάιονς.

«Καθημερινά, τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στέλνονται από την Κίνα στο Μεξικό, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ και των πολιτών της», πέταξε η κ. Πίρο.

Η υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Guangzhou Tengyue, προσάπτοντάς της πως ενέχεται «στην παραγωγή και στην πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς».

Το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανήγγειλε εξάλλου την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της κινεζικής εταιρείας αυτής, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.