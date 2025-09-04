Περού: Νέα καταδίκη για τον πρώην πρόεδρο Τολέδο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Δικαστήριο στο Περού επέβαλε την Τετάρτη ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών στον πρώην πρόεδρο Αλεχάντρο Τολέδο, κρίνοντάς τον ένοχο για ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για τη δεύτερη καταδίκη του, καθώς τον Οκτώβριο του 2024 είχε καταδικαστεί και σε κάθειρξη 20 ετών και έξι μηνών για δωροδοκίες ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων από τη βραζιλιάνικη εταιρεία Odebrecht. Οι δύο ποινές θα εκτιθούν κατά συγχώνευση, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον 79χρονο πολιτικό.

Ο Τολέδο, που διετέλεσε πρόεδρος του Περού την περίοδο 2001-2006, καταδικάστηκε αυτή τη φορά επειδή δέχτηκε χρήματα από την Odebrecht (νυν Novonor) και χρησιμοποίησε μέρος αυτών για την αγορά πολυτελών ακινήτων. Η εισαγγελία ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατέβαλαν 5,1 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά κατοικίας και γραφείου σε ακριβή συνοικία της Λίμα, ενώ εξόφλησαν και ενυπόθηκα δάνεια που αφορούσαν δύο ακόμη ακίνητα. Τα ποσά φέρεται να διοχετεύτηκαν μέσω εξωχώριας εταιρείας με έδρα την Κόστα Ρίκα, την οποία –σύμφωνα με την κατηγορία– ο Τολέδο χρησιμοποίησε ως «βιτρίνα» για να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα.

Ο πρώην πρόεδρος, οικονομολόγος με σπουδές στο Στάνφορντ και στο Σαν Φρανσίσκο, εκτίει την ποινή του σε φυλακή που βρίσκεται μέσα σε αστυνομική βάση στη Λίμα. Στην ίδια εγκατάσταση κρατούνται και άλλοι τρεις πρώην ηγέτες της χώρας, οι Μαρτίν Βισκάρα, Πέδρο Καστίγιο και Ογιάντα Ουμάλα.

Η υπόθεση Odebrecht έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό της Λατινικής Αμερικής και ειδικά του Περού, όπου σχεδόν όλοι οι πρόεδροι του 21ου αιώνα έχουν βρεθεί μπλεγμένοι στο πολύκροτο σκάνδαλο. Αυτήν την περίοδο δικάζεται και ακόμη ένας πρώην πρόεδρος, ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι, με την εισαγγελία να ζητά την επιβολή κάθειρξης 35 ετών.

05:01 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ινδία: Μειώσεις φόρων σε καταναλωτικά αγαθά ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την Τετάρτη τη μείωση των φόρων κατανάλωσης σε εκατοντάδες π...
04:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα: Αντισταθμιστικοί δασμοί έως 78,2% σε οπτικές ίνες από τις ΗΠΑ – Σε ισχύ από σήμερα έως και το 2028

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει αντι-ντάμπινγκ δασμούς που φτάνουν έως και 78,2%...
04:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ισημερινός: Δύο πολιτικοί κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψηφίου για την προεδρία

Δύο πολιτικά πρόσωπα που συνδέονταν με τον πρώην πρόεδρο του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, μαζί με...
03:00 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Κατασχέθηκαν 300 τόνοι χημικών ουσιών από την Κίνα που προορίζονταν για παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη την κατάσχεση 300 τόνων πρόδρομων χημικών ουσιών...
