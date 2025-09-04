Άγγελος Ποστέκογλου: Ψιλά στην λίστα της Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, με το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου να μπαίνει δυνατά στο προσκήνιο. Ο Έλληνας τεχνικός, που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Λεβερκούζεν, θεωρείται μια από τις πιο σοβαρές επιλογές των Τούρκων για την τεχνική ηγεσία.

Ο 59χρονος προπονητής, που γεννήθηκε στην Ελλάδα και μεγάλωσε στην Αυστραλία, κατέκτησε πριν από λίγους μήνες το Europa League με την Τότεναμ, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρά την επιτυχία αυτή, η διοίκηση των Λονδρέζων αποφάσισε να τον απομακρύνει, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη από την πορεία της ομάδας στην Premier League.

Από τότε, το όνομά του έχει ακουστεί έντονα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ενώ παράλληλα βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Φενέρ. Ενδιαφέρον δείχνει και η Λεβερκούζεν, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο Ποστέκογλου αποτελεί μια ανερχόμενη και ελκυστική επιλογή για ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων.