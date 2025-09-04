ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η κυβέρνηση Τραμπ, για τους δασμούς, μετά την ήττα στο Εφετείο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας από τους δικαστές να κρίνουν άμεσα ότι ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να επιβάλλει εκτεταμένους εμπορικούς δασμούς στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση ζητά την ανατροπή της απόφασης του Εφετείου, η οποία έκρινε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους δασμούς ήταν παράνομοι με βάση τον νόμο περί έκτακτων εξουσιών.

Το Εφετείο, αν και άφησε προσωρινά τους δασμούς σε ισχύ, με απόφασή του που εκδόθηκε με πλειοψηφία 7-4 έκρινε ότι αυτοί παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενης κρίσης χαμηλότερου δικαστηρίου που είχε επίσης χαρακτηρίσει τους δασμούς παράνομους. Η προσφυγή προήλθε από πολιτείες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα προκαλούν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην αγορά και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.

Η κυβέρνηση Τραμπ σε αίτηση που κατατέθηκε αργά την Τετάρτη και δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Associated Press, τόνισε ότι η απόφαση του Εφετείου δημιουργεί αβεβαιότητα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που έχει ξεκινήσει ο Πρόεδρος με τη χρήση των δασμών. Σύμφωνα με την ίδια, το σκεπτικό της απόφασης θέτει σε κίνδυνο τόσο τα ήδη συμφωνημένα πλαίσια όσο και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, επηρεάζοντας άμεσα την οικονομική στρατηγική των ΗΠΑ στο εξωτερικό.