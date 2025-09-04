ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η κυβέρνηση Τραμπ, για τους δασμούς, μετά την ήττα στο Εφετείο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφεύγει η κυβέρνηση Τραμπ, για τους δασμούς, μετά την ήττα στο Εφετείο
Φωτογραφία: AP

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας από τους δικαστές να κρίνουν άμεσα ότι ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να επιβάλλει εκτεταμένους εμπορικούς δασμούς στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση ζητά την ανατροπή της απόφασης του Εφετείου, η οποία έκρινε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους δασμούς ήταν παράνομοι με βάση τον νόμο περί έκτακτων εξουσιών.

Το Εφετείο, αν και άφησε προσωρινά τους δασμούς σε ισχύ, με απόφασή του που εκδόθηκε με πλειοψηφία 7-4 έκρινε ότι αυτοί παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενης κρίσης χαμηλότερου δικαστηρίου που είχε επίσης χαρακτηρίσει τους δασμούς παράνομους. Η προσφυγή προήλθε από πολιτείες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα προκαλούν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην αγορά και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.

Η κυβέρνηση Τραμπ σε αίτηση που κατατέθηκε αργά την Τετάρτη και δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Associated Press, τόνισε ότι η απόφαση του Εφετείου δημιουργεί αβεβαιότητα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που έχει ξεκινήσει ο Πρόεδρος με τη χρήση των δασμών. Σύμφωνα με την ίδια, το σκεπτικό της απόφασης θέτει σε κίνδυνο τόσο τα ήδη συμφωνημένα πλαίσια όσο και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, επηρεάζοντας άμεσα την οικονομική στρατηγική των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Κοινό φάρμακο μπορεί να αυξήσει κατά 33% την πιθανότητα για τη νόσο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Αβοκάντο: Το κόλπο με τον χυμό πορτοκάλι που θα τα διατηρήσει φρέσκα για περισσότερο καιρό

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν εργαζόμενο σε 14 δευτερόλεπτα

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο
περισσότερα
07:57 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Πένθος στην Πορτογαλία: «Δεν είχε φρένα το τελεφερίκ», λένε αυτόπτες μάρτυρες – Πώς έγινε ο εκτροχιασμός που προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων

Σε σοκ βρίσκονται οι πολίτες της Πορτογαλίας μετά τον εκτροχιασμού του ιστορικού τελεφερίκ Γκλ...
06:08 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Ζαχάροβα: Η Ρωσία απορρίπτει ως ψευδείς τις κατηγορίες για παρεμβολές στο αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κατηγ...
05:10 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα πρόταση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας – Απόρριψη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η Χαμάς επανέλαβε την Τετάρτη την πρόθεσή της να συνάψει συνολική συμφωνία για κατάπαυση του π...
05:01 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ινδία: Μειώσεις φόρων σε καταναλωτικά αγαθά ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την Τετάρτη τη μείωση των φόρων κατανάλωσης σε εκατοντάδες π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος